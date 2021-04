Câți bani câștigă lunar Selly din YouTube. “E o mândrie pentru mine!” Cât valorează brandul pe care l-a construit

Selly, pe numele său Andrei Șelaru, a dezvăluit sumele pe care le încasează în urma filmulețelor pe care le postează pe canalul YouTube. Suma este, de-a dreptul, amețitoare.

Selly este poate cel mai cunoscut vlogger din România. Cu peste două milioane de urmăritori pe canalul Youtube, tânărul originar din Craiova a reușit performanța de a acumula venituri imense, la care mulți români de vârsta lui nici nu îndrăznesc să viseze.

Selly se declară mulțumit de sumele pe care le câștigă în prezent, precizând că brandul pe care l-a construit și imaginea valorează peste un milion de euro.

“Sunt mulţumit de veniturile pe care le am. E o mândrie pentru mine, dar nu vreau să discut despre sume concrete. Lumea are impresia, când spui averea unui om, că sunt banii pe care omul ăla îi are în cont. Când spui averea lui Jeff Bezos oamenii îşi imaginează că cele 150 de milioane îi are fizic, în conturile bancare. Acelea sunt activele. Nu e ca şi cum poţi şti acum câţi bani ai exact. Care e averea ta sau cât valorezi tu. Pot să spun cu siguranţă că brandul pe care l-am construit şi imaginea cu siguranţă acestea valorează peste un milion de euro… mult peste un milion de euro. În rest, sume exacte de bani şi lucruri de genul ăsta nu îmi stă în caracter să le discut, din contră, e un lucru de mulţumire”, a declarat Selly în podcastul lui Cătălin Măruță.

Câți bani câștigă Selly din YouTube. “E vorba de Google AdSense”

În continuare, Selly a dezvăluit și cât câștigă, în fiecare lună, din YouTube.

“E vorba de Google AdSense. AdSens-ul se bazează pe vizualizările pe care le faci în YouTube. Contează cine se uită, puterea de cumpărare a publicului. La mine AdSens-ul asta creşte peste 10.000 de euro, scade sub 10.000 de euro. 15.000 de euro am câştigat cel mai mult într-o lună”, a mai declarat Selly.