Provocarea vine de la Selly! Dă 1.000 de lei celui care accept să facă asta VIDEO

Este, poate, ultima aruganță a lui Selly, după petrecerea cu manele chiar de ziua lui, când a fost amendat de polițiști. Acum, Selly a lansat provocarea și a dat 1.000 de lei pe loc celui care a acceptat, dar a și reușit ceea ce a cerut cunoscutul vlogger.

Selly a postat, de curând, pe canalul lui de YouTube un episod uluitor, am putea să-i spunem. Acolo el oferă 1.000 de de lei oricui reușește să-l depășească într-o cursă scurtă, care avea loc într-un mall din București. Avea să dezvăluie și câți bani a cheltuit cu această mișcare, între 4.000 și 5.000 de lei. Adică printre omenii care au acceptat provocarea s-au nimerit și câțiva care au și trecut-o cu brio.

Selly a făcut declarații fulminante după amenzile de 15.000 de lei împărțire pentru petrecerea organizată de ziua lui într-o vilă de pe malul lacului Snagov. Celebrul vlogger consideră că legea dată în timpul crizei epidemiologice este greșită și a susținut că în casa spațioasă au fost respectate toate măsurile de prevenire a infecției cu noul coronavirus.

“A ieșit scandal național! S-au terminat toate problemele țării și toată România fierbe că m-am văzut eu cu câțiva prieteni de ziua mea. Este ireal câtă ipocrizie poate exista în țara asta. Am primit amendă pentru că am făcut acest eveniment în pandemie. Problema e legea. Legea e foarte stupidă. Legea e complet idioată! În club e voie și toți oamenii stau lipiți unul de altul. Într-o casă imensă, cu o curte imensă, cu aerisire, e ilegal. Susțin cu tărie că legea e complet idioată. Mi se pare oarecum nedrept ce am pățit eu”, a spus Selly.

În prima seară, a fost o masă cu câțiva prieteni apropiați și atât. Suntem 9 persoane. A doua seară mi-am chemat prietenii mai tineri, de-o vârstă cu mine. Și l-am chemat pe Tzancă Uraganu. N-au fost niciodată 20 de persoane în același timp în casă. Problema a fost, și nu vreau să dau acuma vina pe Tzancă, dar Tzancă a venit cu toată formația, ceea ce eu nu am prevăzut. Nu știam că vine cu toată formația extinsă. Ca idee, în momentul în care a venit Tzancă Uraganu cu toată formația, numărul de participanți s-a dublat”, a mai precizat liderul trupei 5GANG.