Selly, gafă colosală! A fost imediat “luat la ochi” după ce şi-a lăsat aşa bolidul

Selly a fost dur criticat de internauți, după ce o persoană a postat o imagine cu mașina tânărului parcată într-un loc… interzis autorismelor.

Mai precis, Selly se pare că a avut parte de o mega-urgență, altfel nu se explică de ce a putut parca chiar în zona pietonală, lângă stația de autobuz.

Oamenii au criticat dur gestul influencerului, mai ales că acesta îndeamnă noile generații la o educație mai bună și, prin urmare, acesta trebuie să fie un exemplu pentru tineri.

„Muppetsul ăsta vrea să facă reformă în sistemul de educație și el nu e-n stare să parcheze cum trebuie o mașină care are atâtea sisteme încât se parchează și singură… fair enough.

Aici nu e vorba de invidie. Când are o astfel de mașină, se presupune că are, (și cred că are) și mai multă educație și ar trebui să fie un exemplu pt noi, „sărakii”. Ma rog…așa ar fi normal dar în Romania nu prea se aplică normalitatea

Ăsta crede că parchează unde vrea el și cum „poate” că na e mașină mare până cand îl vede unu care merge in cârje și îi fura un ștergător sau îi întoarce oglinda sau o rupe mai Dal in plm că dacă mergi in cârje sau in cadrul sau cari ceva merita să îți bag pl in masina lui și în munca lui eu personal cat am mers in carje 3 luni și nu puteam merge pe trotuaru meu că de aia platesc taxe sa merg pe trotoar in fine ridicam stergatoru și strâmbăm oglinda sau scoteam stergatorul.

„Influensăr pă nesimțire”….și câți tineri sunt care se uită în gura ăstuia”, sunt câteva dintre comentariile postate.