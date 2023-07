Semnele clare că iubești o persoană. „Simptomele” sunt diferite de cele pe care le ai atunci când ești îndrăgostit

Constantin Cornea, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a vorbit despre momentul în care apare iubirea în viața de cuplu, dar a și exemplificat dialogul îndrăgostitului. Astfel, pentru a putea vizualiza discuția integrală dintre psiholog și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cazul a 90% dintre cupluri, relația se distruge în momentul în care dispare pasiunea, susține psihologul Constantin Cornea. Acest lucru se întâmplă pentru că legătura dintre persoane era consolidată doar pe lucruri de suprafață, precum aspectul fizic.

„Descoperim acolo incongruențe care nu mai au legătură cu viața de cuplu”

Constantin Cornea: Iubirea o descoperi mai târziu. Dacă am văzut o femeie pe care o plac sau o femeie mă place pe mine, în primă instanță este dragoste, este dorință sexuală, este pasiune. Marea problemă este că 90% din cupluri se distrug tocmai atunci când dispare pasiunea. Pentru că era singurul element, era singurul edificiu al relației respective. Am văzut-o, am plăcut-o, ea m-a văzut, m-a plăcut, și dacă-i întrebi la început, într-un interviu, spui „OK, vă placeți de două luni de zile, stați de vorbă, sunteți în faza aceea de cucerire, este minunat, dar pentru ce o placi?”. O să descoperi că, în discursul lui, conotațiile pozitive le are modul în care arată persoana respectivă și modul în care gândește, dar extrem de evaziv. „Se gândea la mine, mi-a spus că nu știu ce am spus eu este minunat”, adică chestii de suprafață.

Adrian Artene: Crâmpeie de aparență.

Constantin Cornea: Ăsta este discursul îndrăgostitului. Iubirea apare mai târziu. Iubirea apare atunci când interferează valorile celor doi. E ca-n matematică. E vorba despre predictibilitate. Dacă valorile ei, puse lângă valorile tale, conțin o sumă întreagă de valori comune mare, atunci cuplul ăla va merge mai departe. Dacă valorile voastre sunt doar pe tema pasiunii… da, într-adevăr, sexul este extrem de important într-o relație, dar nici dragostea, nici sexul nu pot ține o relație. Sunt elemente importante, dar nici pe departe valorizante pe termen lung. Pentru că ulterior, atunci când se vor lovi de probleme de viață de-adevăratelea, dacă avem copii sau dacă nu avem, dacă ne plac prietenii comuni, dacă ne respectăm hobby-urile, dacă ne respectăm cariera și dreptul la carieră al fiecăruia, descoperim acolo incongruențe care nu mai au legătură cu viața de cuplu și atunci apare bătaia pe „Cine are cu adevărat dreptate?” pentru că noi avem argumentul suprem „Eu am dreptate pentru că simt, pentru că știu„. Și de asta apar probleme.

