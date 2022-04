„Sensul sărbătorii este să știi cum să faci fericire din lucruri simple!” Fuego, mesaj important pentru creștini în noaptea de Înviere

Fuego, așa cum îl știu admiratorii de-o viață întreagă, vorbește, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre însemnătatea Învierii Domnului. Este una dintre sărbătorile dragi sufletului său, unde, poate, simte că se apropie și mai mult de divinitate, și în cadrul căreia simte să se reunească alături de persoanele dragi, mama și bunica.

Artist fiind, Paul Surugiu, a fost afectat de restricțiile impuse de autorități din cauza pandemiei, însă, cu toate acestea, a refuzat să absenteze de la masa de Paște. Simte că nu s-ar putea încărca cu lumină și liniște în niciun alt loc, decât în sânul familiei.

„Paștele înseamnă pentru mine un motiv de liniște”

„Paștele înseamnă pentru mine un motiv de liniște. Așa l-am văzut de copil și așa mi-a rămas și peste ani. Este momentul în care îmi încarc bateriile și mă bucur de clipe în tihna sufletului meu. Iar asta e o binecuvântare, credeți-mă, în marea aceasta de haos pe care o trăim!

Anul acesta am refuzat orice invitație de a cânta de PAȘTE. Am primit mai multe propuneri de a fi pe scenă, la evenimente, dar am spus că este important să profit de acest timp și să-l fructific pe deplin alături de oamenii dragi”

Pandemia a venit cu o serie de învățături

Lipsa activității profesionale cauzată de pandemia de coronavirus a venit cu mâhnire, în mod firesc, dar și cu lecții pe care artistul susține că le-a învățat. Acum, mai mult ca niciodată, Fuego recunoaște că și-a dat seama de importanța celor dragi. Acesta este și motivul pentru care refuză să urce pe scenă în aceste zile și va petrece sărbătoarea Învierii Domnului în liniștea căminului.

„Asta este una dintre cele mai importante lecții pe care mi le-am însușit după drama pe care am trăit-o cu toții, PANDEMIA! Aceea că trebuie să nu mai am renunțări și să exploatez din plin orice moment alături de cei care-mi sunt sprijin! Mă refer aici la familia mea, la mama și la bunica mea. Alături de ei voi petrece sărbătorile acestea, în liniștea căminului meu, cu amintiri, cu masă îmbelșugată, nefăcând excese.

Asta e și un sfat pe care-l doresc tuturor – nu faceți excese, nu faceți abuz de mâncare, că n-au intrat zilele în sac și nu asta înseamnă Paștele.

Mi se pare că de fapt sensul sărbătorii este să știi cum să faci fericire din lucruri simple și să-ți ajungă vorbele bune și privirile celor dragi, toți aproape, cât pentru mult timp. Cred că lumina din zilele astea ar fi bine să fie cea care să ne deschidă mintea și sufletul și să ne pună anumite semne de întrebare cu privire la ce suntem și ce vrem. La răutatea noastră, la felul în care judecăm prea rapid, la lipsa bunului simț și alte treburi dintr-acestea vitale, care s-au pierdut pe parcurs și care transformă lumea în care trăim într-una mai puțin fericită! Paștele înseamnă pentru mine și mirosul de cozonac și pasca, ouă înroșite de mama și drobul de miel făcut de bunica! Paștele este bucuria de a vedea oameni dragi și, desigur, momentul acela tainic pe care eu îl consider cel mai de preț, când mai ceva ca într-o spovedanie cântăm cu toții în biserică ” HRISTOS A ÎNVIAT!”, ne-a mai dezvăluit artistul. Fuego pregătește un spectacol de neratat la Sala Palatului Cu sufletul plin de bucurie, Fuego își anunță fanii că în luna mai se vor revedea la Sala Palatului, într-un cadru absolut minunat, într-un show pregătit ca la carte, cu peste 100 de invitați.

„Așadar, așa va fi Paștele meu, prilej de a mă remonta, asta pentru că în mai voi avea multe concerte și desigur, show-ul meu de la Sala Palatului, de pe 15 mai, un spectacol pop simfonic, cu 100 de artiști pe scenă, invitați și multe momente unice. Am desigur, surprize pentru admiratorii mei în prima zi de Paște. De la ora 15.00, la TVR 2 și TVR Moldova, se difuzează un concert de-al meu aniversar, alături de Orchestra Fraților Adavahov. Mai apoi, pe canalul meu oficial de Youtube, lansez o nouă melodie, iar seara, de la ora 20.00, voi fi la Favorit TV, unde am pregătit o ediție specială a emisiunii mele de acolo! Îmi doresc să aveți un Paște cu perfecțiune în sentimente, cu lumină în ochi și pe cer, îmi doresc să vă fie bine, fiecăruia în parte și nouă tuturor, pentru a scăpa și de povara problemelor, de pandemie, de război, de griji și gânduri! Cumva, asta ar trebui să fie în mintea noastră – HRISTOS NE-A ÎNVIAT! „ , a declarat Paul Surugiu pentru CANCAN.RO

