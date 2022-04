Sepsi, pas uriaș spre finala Cupei României!

Sepsi OSK a învins-o pe Universitatea la Sf. Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-0), în prima manşă a semifinalelor Cupei României.

Echipa lui Cristiano Bergodi a deschis scorul prin Marius Ştefănescu (min. 14), oltenii reușind să restabilească egalitatea prin Andrei Ivan (min. 55 – penalty), după un fault comis de Andres Dumitrescu la Gustavo. Echipa lui Bergodi, care în trecut a pregătit Universitatea, a obținut victoria pe finalul jocului pri golul marcat de fostul jucător al FC Botoșani, Cătălin Golofca (min. 87).

„E o bucurie mare să câștigi un meci împotriva Craiovei, o echipă foarte, foarte bună. Băieții au făcut un meci extraordinar, chiar dacă ne-au lipsit jucători am făcut un meci foarte bun. O echipă care are dăruire și atitudinea potrivite. Am jucat, am avut ocazii în prima repriză, nu doar golul. Pot doar să-i felicit. E prima manșă, am câștigat, sunt foarte mulțumit. Jucătorii au spus că nu a fost penalty. Ei au plecat cu prima șansă, având în vedere cum arată echipa. În retur, se va juca, noi vom juca normal, chiar dacă vor fi 30.000 de oameni în tribune”, a declarat Cristiano Bergodi.

În manșa tur a primei semifinale, FC Voluntari a câștigat pe teren propriu dduelul cu FC Argeș, scor 2-0.

Manşa secundă a semifinalelor Cupei României vor avea loc pe 11 mai la Pitești și Craiova.