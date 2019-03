Șerban Copoț, mesaj după moartea tatălui său: ”Prețuiți-vă părinții cât îi aveți aproape”

Momente foarte grele pentru Șerban Copoț. Acum câteva zile, tatăl său a încetat din viață, iar o astfel de tragedie lasă răni nevăzute care nu se vor vindeca niciodată.

Șerban a postat în mediul online un mesaj în care scrie, emoționat, despre faptul că a rămas fără tatăl său și despre iubirea față de părinți.

„Suntem 4 frați. Eu sunt cel mai mic. 4 copii crescuți cu drag de părinți. Săptămâna asta ne-am luat rămas bun de la tata. Mi-a fost tare greu, dar mi-am reamintit cât de mult mă mândresc cu familia mea. Îi iubesc și îi voi iubi etern. Prețuiți-vă părinții cât îi aveți aproape. Noi o mai avem doar pe mama. P.S. Am stat offline pentru că așa am considerat eu că trebuie să fac. Am primit sute de mesaje în urma scăpării în presă a acestui necaz care mi-a lovit familia. Vă mulțumesc mult pentru mesajele de încurajare! #familie?‍?‍?‍?,”, a transmis Șerban Copoț pe pagina sa de socializare.

