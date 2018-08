Serena Williams, cu moralul la pământ: ”Am simțit că nu sunt o mamă bună”

Serena Williams este cu moralul la pământ! Tenismena trece printr-o perioadă extrem de dificilă și încearcă să găsească un echilibru între carieră și viața de familie. (Promotiile zilei la monitoare )

După ce în luna iunie a pierdut finala de la Wimbledon, după ce a fost învinsă de jucătoarea germană Angelique Kerber, Serena Williams mărturisește că trece printr-o perioadă dificilă și că încearcă din răsputeri să găsească un echilibru între carieră și viața de familie.

”Săptămâna trecută nu a fost ușoară pentru mine. Nu doar că a trebuit să accept niște chestiuni personale dure, dar m-am simțit și nefericită. În mare parte, am simțit că nu sunt o mamă bună. Am citit câteva articole în care scrie că emoțiile de după naștere pot dura și trei ani, dacă nu știm cum să le abordăm. Simt că cea mai bună opțiune este comunicarea. După ce am vorbit cu mama, cu surorile mele, cu prietenii, am aflat că este perfect ok să mă simt așa. E perfect normal să simt că nu fac suficient de multe pentru fetița mea. Cu toții am fost în acea situație. Muncesc mult, mă antrenez și încerc să fiu cea mai bună sportivă care pot fi. Cu toate acestea, asta înseamnă că deși am fost alături de ea în fiecare zi din viața ei, tot nu sunt prezentă pe cât de mult mi-aș dori. Fiecare mamă simte așa. Chiar dacă e casnică sau lucrează, e o adevărată artă să găsească un echilibru între cele două. Sunteți toate niște eroine. Vreau să vă spun că dacă aveți o săptămână sau o zi grea, e ok, și eu am. E și mâine o zi!”, a scris Serena Williams pe Instagram.

Serena Williams este căsătorită cu Alexis Ohanian

Serena Williams şi Alexis Ohanian şi-au unit destinele într-o ceremonie care a avut loc la Contemporary Arts Center din New Orleans. Invitaţii, printre care s-au numărat Beyonce, Jay Z, Kris Jenner, Ciara şi Eva Longoria, au ştiut doar oraşul în care avea să aibă loc căsătoria, nu şi locul ceremoniei. Ei au aflat detaliile privind acest eveniment abia în această dimineaţă. La nunta care a costat peste un milion de dolari au fost invitate 250 de persoane. Invitaţii nu au avut voie să folosească telefoanele mobile, din cauza unei înţelegeri între Serena WIlliams şi revista Vogue, care a primit exclusivitate pentru fotografii.