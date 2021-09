Serghei Mizil a răbufnit: “N-am prieteni, toți m-au ars pe drum!” / “N-am încredere în nimeni”

La 67 de ani, Serghei Mizil, fostul “copil de bani gata” al regimului Ceaușescu, este în pas cu moda și atrage atenția cu fiecare apariție în public. Are, însă, o mare durere în suflet. Este dezamăgit că nu are un prieten adevărat și că a fost trădat în repetate rânduri.

Înainte de Revoluție, Serghei Mizil aducea din străinătate haine și obiecte la care populația de rând nici nu îndrăznea să viseze. Aparatele video, casetele video/audio sau gecile de blugi erau vândute în țară la prețuri foarte mari. Ulterior, fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil a ajuns om de afaceri.

Între timp, Serghei Mizil ar fi rămas fără prieteni, în condițiile în care este un personaj cunoscut în lumea mondenă. Susține că nimeni nu i-a fost alături când a avut nevoie și că toți amicii lui nu-l reprezintă sub nicio formă.

“N-am prieteni. Toți care am fost din copilărie m-au făcut. E trist, dar adevărat. Cu toată lumea m-am certat, m-am certat pe lucruri aiurea. Toți m-au ars pe drum. Majoritatea erau prieteni cu mine, dar mă invidiau. Cu toți am ajuns la aceleași discuții, fără să le fac nimic. N-am încredere în nimeni”, a spus Serghei Mizil, la Xtra Night Show.

Serghei Mizil: “Am fost curățat de toți prietenii”

Ulterior, Serghei Mizil a precizat că, tot timpul, a fost corect cu persoanele din viața lui, fapt care nu i-ar fi adus deloc beneficii.

“Sunt foarte corect. Nu am ars niciun prieten niciodată, am fost curățat de toți prietenii. Eu dacă sunt cu cineva, merg până în pânzele albe. Am fost pus în situația să îl torn sau să îl fac pentru avantaje foarte mari și niciodată nu am făcut chestia asta”, a mai spus omul de afaceri.

Om de afaceri respectat

Dacă, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, pleca în afara României de unde revenea cu lucruri după care conaționalii noștri erau înnebuniți, după Revoluție, fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil s-a transformat într-un adevărat om de afaceri. În afara lanțului de restaurante “La Cena”, este un personaj foarte activ pe piața imobiliară.

În urmă cu ceva timp a ridicat un imobil de lux în zona de nord a Capitalei, în care a investit 700.000 de euro. Banii i-a recuperat rapid, apartamentele fiind la mare căutare.

“Am vrut să investesc într-o afacere stabilă și transparentă. Cu restaurantele ai multă bătaie de cap, e greu să găsești personal bun în ziua de astăzi. Nu mai vor oamenii să muncească. Am făcut totul prin bancă, apartamentele s-au vândut foarte repede. Mai sunt câteva de lux, cu terasă. Am încredere în business-ul ăsta și merg mai departe”, a dezvăluit, recent, Serghei Mizil.