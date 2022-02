Serghei Mizil, despre relația dintre sora lui și Nicu Ceaușescu: “Au stat cu mine în casă vreo 15 ani” + Ce legătură a avut cu fostul dictator și soția lui, Elena

Serghei Mizil a oferit detalii neștiute despre legătura dintre sora lui și Nicu Ceaușescu, ocazie cu care a dezvăluit că toți trei au împărțit aceeași casă în jur de 15 ani. În plus, omul de afaceri a precizat că fostul dictator și soția lui, Elena, au iubit enorm țara, în ciuda celor care s-au scris și speculat după Revoluție.

Prezent în emisiunea “În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, Serghei Mizil a povestit pe larg despre relația pe care sora sa a avut-o cu fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu.

“Am fost familie cu Nicu Ceaușescu, a stat cu mine în casă vreo 15 ani. Am stat împreună. A avut o relație cu sora mea și stătea cu noi. Și la mare și la munte. Stătea cu noi, bine mergea și la el acasă… cu familia Ceaușescu nu am avut nicio amintire cu cei doi, cu Nicolae și cu Elena Ceaușescu. Singurul care a stat cu noi, un om deosebit, a fost Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, care era un om de o simplitate, un om extraordinar”, a povestit Serghei Mizil.

(VEZI ȘI: DOVADA CĂ SERGHEI MIZIL “S-A POCĂIT”. ACUM BEA DOAR APĂ PLATĂ LA TERASĂ)

Serghei Mizil, pus la zid de Elena Ceaușescu: “Mi-a spus că nu am ce căuta în societate”

În continuare, Serghei Mizil și-a amintit că, la un moment dat, Elena Ceaușescu i-a transmis că nu are ce căuta în societate. Acesta era un om căruia îi plăcea să se distreze și care nu ținea cont de nicio regulă.

“Elena mi-a zis odată că oamenii ca mine nu au ce căuta în societate și am zis că eu pot să rămân afară oricând. Acum, dacă stau mai bine să mă gândesc, avea dreptate. Un om ca mine, ce am făcut eu, acum dacă făcea orice băiat, îl ducea la pârnaie. Multe rele, făceam ce un om normal nu făcea. Ea a avut chestia asta… ea la început a vrut să ne crească pe noi, nu rău, că dacă te uiți la copiii ei sunt toți cu carte adevărată. A vrut să ne crească pe toți așa mai cu orientări spre ce voiau ei, cu mine nu s-a legat nimic și m-a lăsat în pace. Ei nu mi-au făcut nimic. E aiurea să nu-i faci nimic unuia care a făcut ce am făcut eu. Normal, când a vrut să-l ducă pe Nicu spre politică, au vrut să ne separare. Eu am înțeles și ne-au și separat”, a dezvăluit Serghei Mizil, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Laude pentru fostul dictator și soția sa

Serghei Mizil consideră că Nicolae și Elena Ceaușescu au făcut mai mult bine decât rău pentru societate, iar conducători ca fostul dictator nu va mai avea România niciodată.

“Au fost niște oameni foarte simpli, a ținut enorm de mult la țara asta, părerea mea. Ce a făcut, n-o să mai facă nimeni, mă refer la construcții, la tot, la industrie… și ideea care ne-o inocula că suntem o țară puternică, că suntem pe tot globul, că suntem tari. Așa ca părinte, a avut o perioadă foarte legată de copii. Ea, din punctul meu de vedere, a fost mai… a încercat să îndepărteze pe toată lumea din jurul lui, al lui Nicu”, a mai spus Serghei Mizil.

(NU RATA: VILA LUI NICOLAE CEAUȘESCU DE LA PREDEAL, DEVASTATĂ DE SERGHEI MIZIL ȘI PRIETENII LUI. “AM FĂCUT-O VARZĂ. ARUNCAM CU STICLE ÎN NOI, CU BĂUTURĂ”)