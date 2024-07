Serghei Mizil, interzis la bani din online PE VIAȚĂ! Cine i-a tăiat sursa de venit: „Toată lumea înjură”

Serghei Mizil a abordat mai multe subiecte, în cadrul emisiunii moderate de Denise Rifai. Printre acestea se numără și modul în care a ajuns să piardă o sursă de venit. Este vorba despre banii câștigați din online, iar interdicția este… pe viață! Iată detaliile mai jos, în articol.

Serghei Mizil a vorbit deschis în cadrul emisiunii moderate de Denise Rifai, la Kanal D. Se cunoaște, deja, faptul că bărbatul în vârstă de 70 de ani este foarte activ pe platformele de socializare. Podcastul lui este îndelung urmărit pe platforma Youtube, iar pe celelalte conturi de socializare este urmărit de aproape 200.000 de fani. Deși ar avea o pensie infimă, bărbatului i-a fost tăiată monetizarea, pe viață, din activitatea din mediul online! Întrebat de prezentatoarea TV despre sumele pe care le câștigă din online, bărbatul a explicat că nu beneficiază de acest lucru.

De asemenea, Serghei Mizil a explicat că postează des pe platformele de social media, conținutul fiind dedicat amuzamentului tinerilor. De altfel, a mai spus că reclamele sunt cele în urma cărora încasează bani.

De altfel, a mai fost întrebat de prezentatoarea TV: „Cât de bogat sunteți?”. Bărbatul a explicat că fiecare persoană vede acest aspect diferit. A susținut că nu a avut un țel în a face „sute de milioane, să se dea peste cap”. A menționat că este preocupat, de fapt, să își trăiască viața cât mai autentic. În trecut, pe YouTube, mărturisea că are o pensie de 1.200 de lei.

„E o întrebare complicată, depinde fiecare ce crede. Eu pentru mine am cât îmi trebuie, niciodată nu am avut boala asta. Este o chestie greu de explicat. Eu nu am fost niciodată sărac, tot timpul am stat în vile, în mașini, în șalupe, că așa a fost norocul de la Dumnezeu, nu că am fost eu deștept, pe vremea aia a fost tata. Niciodată n-am fost înnebunit să fac sute de milioane, să mă dau peste cap. Eu mi-am trăit viața. Ce faci, până la urmă, cu banii? Dacă ai peste ce-ți trebuie ție, devine o boală. (…) Nu am nervi așa tari să stau la un birou, să am angajați nu am putut niciodată”, a mai spus Serghei Mizil.