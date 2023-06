Serialul românesc de pe Netflix care face prăpăd în topuri! A intrat de câteva zile și se numără printre cele mai vizionate producții

Veste mare pentru abonații Netflix! Serialul Adela, produs de Ruxandra Ion, a intrat pe celebra platformă. Producția a fost difuzată de Antena 1 în perioada 2021-2022 și are patru sezoane. Acum, se bucură de un succes imens în mediul online!

Clienții Netflix și fanii serialelor românești au avut parte de o surpriză imensă: Producția Adela a intrat pe cunoscuta platformă. Serialul, care îi are ca protagoniști pe Mara Oprea și Alexandru Dunaev, a apărut pe micile ecrane la Antena 1, în perioada 2021-2022. Are patru sezoane, iar telespectatorii fideli nu au ratat nici măcar un episod. Ei bine, pentru cei care nu au apucat să vadă producția românească a Ruxandrei Ion, o pot face dacă au cont de Netflix. Este de câteva zile online și, deja, se bucură de un succes imens. Pe data de 4 iunie, Adela s-a numărat printre favoritele românilor. S-a clasat în top 10 cele mai vizionate filme și seriale de pe Netflix din ziua respectivă.

CITEȘTE ȘI: INFORMAȚIA MOMENTULUI DE LA NETFLIX ROMÂNIA! TOȚI ABONAȚII VOR FI AFECTAȚI DIN MOMENTUL ÎN CARE PRIMESC MESAJUL. S-A TERMINAT!

Adela este o adaptare după serialul turcesc „Bahar, viață furată” (O hayat Benim / This is my life), difuzat şi la noi pe Kanal D. Pe Netflix sunt momentan doar 48 de episoade disponibile. Ca distribuție, Adela îi are pe actorii Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Maria Buză, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Dominique Lăcătuş, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu şi Teodora Păcurar.

CITEȘTE ȘI: SERIALUL CU CARE NETFLIX ÎȘI „UCIDE” CONCURENȚA! PLATFORMA DE STREAMING SE PREGĂTEȘTE SĂ DEA MAREA LOVITURĂ

Decizia neașteptată luată de Netflix

Netflix a luat o decizie drastică, în defavoarea abonaților săi. Reprezentanții platformei au anunțat, printr-un comunicat de presă, că vor fi luate toate măsurile necesare pentru a împiedica folosirea la comun a conturilor. Adică, împărtășirea parolei sau „password sharing.” va fi taxată aspru.

„Un cont Netflix este destinat folosirii de către o singură locuință. Toate persoanele care locuiesc acolo pot folosi Netflix oriunde s-ar afla (acasă, în deplasare, în vacanță) și pot beneficia de funcțiile noi, cum ar fi Transfer de profil și Gestionarea accesului și a dispozitivelor”, anunța compania într-un comunicat publicat marți seara pe site-ul său.

Netflix i-a anunțat printr-un email pe toți abonații săi, cu privire la aceste schimbări. Noile politici ale companiei îi vizează pe toți clienții din întreaga lume.

„Începând de astăzi, vom trimite acest e-mail către abonații din România, care folosesc la comun contul Netflix în afara locuinței personale. Un cont Netflix este destinat folosirii de către o singură locuință. Toate persoanele care locuiesc acolo pot folosi Netflix oriunde s-ar afla (acasă, în deplasare, în vacanță) și pot beneficia de funcțiile noi, cum ar fi Transfer de profil și Gestionarea accesului și a dispozitivelor.

Suntem conștienți că abonații noștri au multe opțiuni în materie de divertisment. De aceea, ne dorim să continuăm să investim consistent într-o varietate de filme și seriale noi, astfel încât, indiferent de preferințele, dispoziția sau limba ta și de persoana cu care vizionezi, să te poți bucura mereu de conținut grozav pe Netflix”, a transmis Netflix în comunicat.