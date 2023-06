Serialul cu care Netflix își „ucide” concurența! Platforma de streaming se pregătește să dea marea lovitură

Veste bună pentru românii abonați la Netflix! Unul dintre cele mai așteptate filme ale acestui an intră pe celebra platformă în luna iunie. Ce alte seriale vor apărea?

Netflix este printre cele mai cunoscute platforme de filme și seriale. Majoritatea românilor preferă să plătească un abonament, să vizioneze producțiile preferate. De data aceasta, toți vor avea parte de o surpriză pe care sigur o așteptau: un nou sezon Black Mirror se va regăsi pe această platformă din luna iunie. După patru ani de așteptare, fanii serialului se vor bucura de sezonul 6 al serialului. Este ultimul sezon, la care s-a muncit mai bine de un an. Creatorul Black Mirror, Charlie Brooker, le-a promis fanilor că noile episoade vor „ține pasul cu ceea ce a fost” ți vor fi abordate diferite subiecte SF pe care serialul le evitase anterior. Acesta susține că este „cel mai imprevizibil sezon” de până acum.

În cel de-al șaselea sezon al producției vor juca mari actori precum Aaron Paul (Breaking Bad), Annie Murphy (Schitt’s Creek), Ben Barnes (Shadow and Bone), Himesh Patel (Station Eleven), Josh Hartnett (Black Hawk Down), Kate Mara (House of Cards), Rory Culkin (Columbus), Salma Hayek Pinault (Frida) și mulți alții. Toate cele 5 episoade vor fi lansate pe Netflix pe data de 15 iunie.

Ce seriale mult așteptate vor apărea pe Netflix în iunie

Un alt serial celebru vine cu un nou sezon. The Witcher a fost un real succes atunci când a apărut pe platformă. Acum, fanii producției vor avea parte de surprize neașteptate. „Never Have I Ever” revine cu sezonul 4, unde adolescenții au parte de ultimul an de liceu și se confruntă cu situații neprevăzute.

„Our Planet II” va apărea și el pe Netflix din iunie. Este un serial documentar despre marile migraţii de pe planeta noastră. „Nimona” este o altă producție care-și va face apariția în mediul online. Povestea este despre prietenia care se poate lega în cele mai neaşteptate situaţii.

Seriale

„Manifest”: Sezonul 4, Partea 2, din 2 iunie

„Valeria”: Sezonul 3, din 2 iunie

„Love is blind”: Brazilia: Sezonul 3, din 7 iunie

„Never have I Ever”: Sezonul 4, din 8 iunie„Human Resources”: Sezonul 2, din 9 iunie

„This World Can’t tear Me Down”, din 9 iunie

„Tex Mex Motors”, din 9 iunie

„Let’s get divorced”, din 22 iunie

„Sleeping Dog”, din 22 iunie

„Titans”: Sezonul 4, din 25 iunie

„Delete”, în curând

Filme

„A Beautiful Life”, din 1 iunie

„You Do You”, din 9 iunie

„Through My Window: Across the Sea”, din 23 iunie

„Rich in love 2”, din 2 iunie

„The Perfect Find”, din 23 iunie

„Nimona”, din 30 iunie

„Amy Schumer: Emergency Contact”, din 13 iunie

Documentare

„Arnold”, din 7 iunie

„Tour de France: Unchained”, din 8 iunie

„The Playing Card Killer”, din 9 iunie

„Our Planet II”, din 14 iunie

„Break Point”: Sezonul 2, din 21 iunie

„Outlander”: Sezonul 7 Partea 1, episoade săptămânale, din 17 iunie