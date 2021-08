Stațiune Mamaia poate concura cu succes la titlul „stațiunea milionarilor”, având în vedere faptul că prețurile produselor de pe litoral, dar și prețurile serviciilor și așezămintelor turistice au explodat anul acesta. Pentru a avea un sejur „ca la carte”, trebuie să bagi adânc mâna în buzunar, dar chiar și în aceste condiții, mulți turiști au găsit nereguli la cazare, masă, plajă și terase. Ei bine, vă prezentăm mai jos o parte din comentariile culese de pe social media ale unor clienți și turiști care au mers pe litoralul românesc și s-au ales cu „țepe” usturătoare.

Chiar dacă o parte dintre turiști au preferat să meargă pe ideea de ”comme ci, comme ça”, când vine vorba despre serviciile care sunt dispuse pe litoralul românesc, preferând să „închidă ochii” la diferite nereguli, ca să se bucure în continuare de concediile alături de cei dragi, există și turiști și clienți care au preferat să își expună opiniile pe social media, fie sub formă de amuzament, ”avertisment” pentru viitorii turiști care pleacă la mare sau pur și simplu pentru a relata experiențele pe care le-au avut în cadrul sejurului. Totuși, mai mulți dintre aceștia au experimentat ”țepe” cuantificate în bani. Vă prezentăm mai jos câteva opinii alte internauților despre serviciile de pe litoral, mai cu seamă din stațiunea Mamaia, unde prețurile au explodat.

”Cazare la hotel în Mamaia, cu evacuarea hotei restaurantului chiar sub balconul nostru, nu puteai tine ușa camerei deschisp, nu se putea respira. (700 pe noapte). Cazare la alt hotel, la ultimul etaj, uscător readaptat cred, fără balcon, cu geamuri fixe, sufocante. Acelasi preț piparat, cu plata în avans doua luni. 😤”, „Cazarea la mare, am vorbit pe Wapp, am stabilit, 2 adulți, copil 1 an, când am ajuns pe plajă, sunam la cazare, și au răspuns: «Scuze, nu v-am notat». Ne-a găsit cazare la vecina, a plătit o noapte, dar nu era nimic din ce căutasem noi inițial. Nesimțire mare!”, ”M-am dus bou și am venit vacă: Omleta 80 lei, porumbul 20 lei bucata”, „Am plătit 200 ron pe 2 șezlonguri și seara am vrut să plec cu ele acasă că doar le-am plătit .Noroc de un băiat care alerga după mine care mi-a spus că la banii ăștia doar se închiriază 🙂 (pamflet)”, ”Prețul mâncării la „împinge tava” mai mare decât prețul mâncării la restaurant „de fițe”…🤣🤣🤣 #Mamaia”, sunt o parte din mesajele internauților.

O persoană vorbește despre experiența într-o altă stațiune de pe litoral: ”Am ajuns în Costinești și cei de la pensiune nu au mai răspuns la telefon. La fața locului ni s-a spus că nu mai au camere 😂”.

Întrebați pe internet de experiența lor în concedii, o persoană a povestit și despre o altă locație, diferită de litoralul românesc. De exemplu, o persoană a mărturisit că a plătit 450 de lei pe noapte, pe cameră, la un local care are vedere la Dunăre în Orșova, însă serviciile oferite nu au fost pe gustul familiei: ”Am plătit 450 lei/noapte/cameră cu vedere la Dunăre, în Orșova, și nu aveam loc în cameră nici să cad din pat, din pat pășeam direct în duș, bucătăria învechită, totul plin de praf, când trăgeai apa la baie se pornea motorul, 5 lei o cafeluță la aparat (din aceea la 1 leu ca în gară)”.

Pe de altă parte, revenind la prețurile exorbitante în anumite localuri din stațiunea Mamaia, un bărbat explică pe social media ce meniu a primit la 111 lei.

”111 lei ceea ce vedeți în imagine (cine nu crede pot reveni cu poza bonului fiscal) sau mai bine poate merge în Mamaia Nord să încerce pe pielea lui(ei) 😟😟😟😟 trist, foarte trist….. Ceea ce se întâmplă pe litoral (Mamaia Nord) se numește japcă nicidecum comerț….. Nici în anii 90′ nu se practica asemenea japcă”, este mesajul scris de bărbat. Iar în dreptul mesajului, a atașat în comentarii o imagine cu o porție de cartofi prăjiți, pâine, castraveți murați și câteva bucățele de carne.

Serialul „țeapă la cazare” continuă pe litoral. O familie povestește ce condiții a întâlnit, după ce și-au făcut rezervare

”Absolut toată vacanța este o țeapă. Sunt pe litoral la noi și, deși am plătit peste 600 lei pe seară 2 adulți și un copil…serviciile sunt execrabile. Hotelul renovat, curat. Dar… mâncarea semipreparată, salata probabil de la masa anterioară, să zic că am dat pe 2 șezlonguri în sudul litoralului 100 ron, deși am beneficiat de ele 2 ore (am ajuns la 4 după-amiaza)? Mâncarea nu proastă, foarte proastă. Taxa pe stațiune. Parcarea cu plată, dar era să ne rupem mașina ieri (bani mulți pe parcare și drumul denivelat maxim în parcare). Mai am 2 zile. Să vedem ce surprize neplăcute mai avem”, spune o altă persoană.

Turiștii nu se lasă mai prejos și continuă seria dezvăluirilor: ”Cazarea la mare 😁 Pe net era „vopsit gardul” și când am ajuns „înăuntru era leopardul” mare țeapă ne-am luat ! Nu prosoape, nu gel de duș, nu așternuturi schimbate, nu parcare, o jumătate de oră de mers până la plajă și o ială stricată la ușă ! Ce să zic …..de neuitat 😂 Acum râd, dar atunci îmi venea să plâng”.

