”Sexy Fachira” rupe tăcerea: ”Nu sunt disperată… La mine e simplu!”

Este celebră pentru numerele sale artistice în jocul cu focul, dar și pentru felul în care arată. O combinație, s-ar putea spune, ”mortal”. De aceea i s-a spus ”Sexy Fachira”.

Celebra ”Înghiţitoare de Focuri”, Daniela Dumitru, a fost invitată la „Agenţia VIP”, unde a povestit detalii nemaiștiute din viaţa sa.

„Sexy Fachira” a declarat că nu are iubit, iar motivul ar fi faptul că nu vrea, încă, să se complice. Vrea doar să mai copilărească.

„Nu am găsit acel bărbat, pe care îl caut. Dar sunt ok şi singură. Nu sunt disperată după o relaţie. La mine e simplu: ori mă accepţi, ori pleci la plimbare. Sunt mai tăioasă, mai rebelă în relaţii. Cea mai lungă relaţi e a fost de un an şi un pic. Oricum, mai am de copilărit, până să caut ceva serios. Mi-ar plăcea un bărbat manierat, cu barbă, poate şi o chitară”, a declarat ”Sexy Fachira”.