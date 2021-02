Șfaițer, desemnat cel mai bun conducător de club în România!

Fostul președinte al FC Botoșani, Cornel Șfaițer, în prezent managerul formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, a fost desemnat cel mai bun conducător de club în 2020.

Distincția a fost primită în cadrul galei Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România (AFAN) în care au fost anunțați câștigătorii Premiilor AFAN 2020, acordate pentru sezonul 2019-2020.

„A fost un an dificil pentru toată lumea, inclusiv pentru lumea sportului, astfel încât avem o satisfacție în plus că am reușit să strângem rândurile și să îi alegem și de această dată pe cei mai buni. Sunt singurele premii de sport decise chiar de sportivi, iar AFAN își întărește astfel misiunea de a fi alături de ei, mai ales la greu! În acest an au votat online fotbaliștii din primele două ligi, respectiv fotbalistele din prima ligă, alături de biroul executiv și echipa AFAN”, se arată în comunicatul celor de la AFAN.

Trofeul cel mare, de cel mai bun fotbalist al sezonului trecut, îi revine, conform voturilor, lui Dennis Man, cel care a și fost „răsplătit” recent pentru performanțele lui cu un transfer în Serie A, la Parma. Man este și cel mai bun fotbalist U21.

La capitolul antrenori, primesc trofeele Dan Petrescu, pentru performanțele cu CFR Cluj din Liga 1 și Europa, respectiv Laszlo Balint, pentru reușitele cu UTA din liga a doua. Cel mai bun arbitru român a fost ales Ovidiu Hațegan.