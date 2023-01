Sfârșit tragic pentru o renumită influenceriță de 20 de ani. La 16 ani a fost diagnosticată cu o boală fatală

Este doliu în lumea influencerilor! Elena Huelva a murit la doar 20 de ani. Tânăra a fost diagnosticată cu o boală fatală, la vârsta de 16 ani.

Elena Huelva a fost diagnosticată la vârsta de 16 ani cu sarcomul lui Ewing, un tip de cancer care se formează în oase sau în țesuturile moi din jurul acestora. Tânăra influenceriță a devenit rapid un simbol al puterii, a voinței și a optimismului în lupta sa cu boala.

Totodată, tânăra le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare, pe data de 4 decembrie, faptul că starea ei de sănătate este bună, însă medicii i-au descoperit mai multe complicații la trahee.

Elena Huelva a fost diagnosticată cu cancer la vârsta de 16 ani

Vezi și: A STÂRNIT UN VAL DE CONTROVERSE! O INFLUENCERIȚĂ DE 37 DE ANI A RĂMAS ÎNSĂRCINATĂ, PENTRU A DOUA OARĂ, CU FIUL EI VITREG

”Voința mea învinge”. Trei cuvinte care au devenit sloganul de viață al Elenei Huelva în lupta sa împotriva cancerului, care s-a încheiat marți dimineață cu moartea sa la Sevilla, la vârsta de 20 de ani. Nu a durat mult până când tânăra a cucerit mii de oameni, datorită demonstrației neobosite de depășire și vizibilității sale prin intermediul rețelelor de socializare.

La doar 16 ani, a fost diagnosticată cu sarcomul lui Ewing, un tip de cancer care se formează în oase sau în țesuturile moi din jurul acestora. Patru ani mai târziu, Huelva a murit din cauza bolii. De azi dimineață, Elena dansează și se uită la tine de la steaua ei. Mulțumesc pentru tot”, a anunțat familia ei, pe profilul său de Instagram.

Luni, 2 ianuarie, Elena a publicat un ultim mesaj pe Instagram, mesaj pentru cei care o apreciază și pentru cei care au fost alături de ea: ”Te iubesc!”

Elena Huelva nu s-a ferit să își facă publică povestea de viață. Tânăra influenceriță și-a informat urmăritorii despre absolut tot procesul de vindecare a bolii. De la aflarea diagnosticului, până la ședințele de chimioterapie.

„Vreau să precizez că am câștigat deja datorită întregii iubiri și a oamenilor pe care îi am alături de mine. Orice s-ar întâmpla, știu că viața mea nu a fost în zadar pentru că am luptat și am reușit ceea ce mi-am dorit, să fac vizibil”, spunea tânăra în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram