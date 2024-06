Sfârșit tragic pentru șoferul tirului care a căzut în Dunăre. După 24 de ore de căutări, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit

Incidentul a avut loc în noaptea de luni – 3 iunie – spre marți – 4 iunie- pe DN6 în dreptul viaductului Bahna, județul Mehedinți. Din primele informații, se pare că șoferul a adormit la volan, a pierdut controlul tirului, a spulberat parapeții de protecție și a plonjat în Dunăre. Camionul a căzut în apă de la o înălțime de la aproximativ 20 metri. Tirul fusese încărcat la Drobeta Turnu Severin și transporta cablaje auto.

Tirul se deplasa din direcția Dorbeta Turnu Severin și se îndrepta spre Orșova. În zona viaductului Bahna de pe DN 6, tirul a rupt parapeții de protecție după care a plonjat în Dunăre – de la o înălțime de aproximativ 20 de metri. Se pare că șoferul ar fi adormit la volan și a pierdut controlul direcției de mers, însă autoritățile iau în calcul și o defecțiune tehnică a camionului, dar și neadaptarea vitezei tirului pentru acea porțiune de drum.

Potrivit singurului martor- cel care a alertat autoritățile – un polițist de la frontieră care locuiește în zonă, la impactul cu apa, a avut loc o explozie. Până la sosirea echipajelor de intervenție la locul incidentului, în speranța că va reușit să-l salveze pe șofer, polițistul a mers cu barca personală pe Dunăre – în căutarea victimelor – însă fără rezultat. La fața locului au ajuns un echipaj SAJ, Poliția de Frontieră alături de mai multe echipaje de urgență din Detașamentul de Pompieri Drobeta.

„Am sunat la 112, am venit cât de repede am putut ca să văd despre ce e vorba. Am văzut că nu e nimeni, m-am întors jos, am luat barca personală și am început să-l caut aici”, le-a spus tânărul polițiștilor, potrivit Gorjonline.