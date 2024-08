Sfârșit tragic pentru un tânăr de 31 de ani din Brașov! A murit strivit în cabina unui TIR

Tragedie pe o șosea din Bistrița-Năsăud! Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe DN 17, în județul Bistrița-Năsăud, la ieșirea din localitatea Mureșenii Bârgăului. Un șofer de 31 de ani din Brașov și-a pierdut viața după ce autoutilitara pe care o conducea a fost implicată într-o coliziune cu un TIR și un alt autotren.

Accidentul s-a produs când un camion condus de un bărbat de 46 de ani din județul Iași, care se deplasa dinspre Vatra Dornei spre Bistrița, a lovit remorca unui alt camion ce venea din sens opus. În urma impactului, camionul a ricoșat și a intrat în coliziune frontală cu autoutilitara șoferului de 31 de ani.

Un bărbat de 31 de ani a decedat în această dimineață la ieșirea din localitatea Mureșenii Bârgăului, în urma unui accident rutier în care autoutilitara pe care o conducea a fost lovită violent de un TIR. Incidentul a implicat și un autotren, însă șoferii acestuia și ai TIR-ului, responsabil pentru accident, au scăpat cu răni ușoare.

„Curba asta, am scăpat volanul. M-o luat olecuţă aşa încoa’ şi am scăpat volanul în tirul acela şi n-am putut să-l mai îndrept şi am venit întrânsu. M-am coborât, dar n-am putut să-l salvez”, spune unul dintre ceilalţi şoferi care a scăpat cu viaţă, conform Observatornew.ro