Și-a dezvăluit secretul! Cum se menține în formă Carmen Brumă la 45 de ani

Carmen Brumă (45 de ani) reușește să aibă o siluetă de invidiat. Partenera de viață a jurnalistului Mircea Badea apelează la un stil de viață sănătos și sport, pentru a se menține în formă. Și-a dezvăluit secretele pentru doamnele și domnișoarele care vor să își schimbe comportamentul alimentar.

În cadrul unui interviu, Carmen Brumă a făcut o dezvăluire care ar putea să ajute mai multe doamne și domnișoare. În condițiile în care există persoane care își doresc să aibă o alimentație sănătoasă sau să își schimbe stilul de viață, atunci partenera de viață a lui Mircea Badea le oferă soluții.

De exemplu, pentru a nu se confrunta cu efectul de „yo-yo”, persoanele care doresc să își schimbe comportamentul alimentar trebuie să știe faptul că o dietă reprezintă doar începutul unui stil de alimentație. În timp ce o persoană ține o dietă, atunci are ocazia să se adapteze, să testeze și să învețe din aceasta. În plus, atunci când merge într-un concediu, Carmen Brumă alege să se înfrupte din orice preparat delicios, însă cu limite. Mărturisea faptul că nu se întoarce cu kilograme în plus din vacanță, în acest mod.

„Oamenii greșesc atunci când consideră că toate aceste metode au termen de garanție nelimitat și că poți să te întorci fără probleme la stilul de alimentație pe care îl aveai înainte de folosirea lor. O dietă nu-ți garantează ‘neîngrășarea’, indiferent de ce faci tu. Dieta este doar începutul unui alt stil de alimentație și de viață în general, este perioada în care tu înveți, testezi, te obișnuiești cu viitorul tău stil de viață. Așa cum orice drum de 1.000 de pași începe cu primul, așa și un stil de viață sănătos începe cu o dietă”, spune Carmen Brumă pentru Viva.ro.

Vezi și CARMEN BRUMĂ A DEZVĂLUIT SECRETUL FERICIRII DIN RELAȚIA CU MIRCEA BADEA. CEI DOI SUNT ÎMPREUNĂ DE 20 DE ANI

Citește și DIALOGUL AMUZANT DINTRE CARMEN BRUMĂ ŞI VLAD, DUPĂ CE BĂIEŢELUL A AUZIT CĂ MAMA LUI ÎŞI PREGĂTEŞTE SILUETA PENTRU VARĂ. REPLICA LUI A LĂSAT-O FĂRĂ CUVINTE

Carmen Brumă are pregătire profesională vastă

Puțini sunt cei care cunosc faptul că iubita lui Mircea Badea a urmat două licee în același timp. Carmen Brumă a reușit o performanță pe care puțini au reușit să o atingă. Ea a urmat cursurile a două licee diferite, Miguel Cervantes de Saavedra și Liceul Teoretic nr. 77 Moscova, în perioada 1991-1995.

Apoi, iubita lui Mircea Badea a absolvit Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, dar și un master în jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. Debutul său în televiziune a fost la emisiunea ”Tele Euro Bingo Show”, la Antena 1. Atunci, ea ocupa postul de asistentă TV, arată Fanatik.

În prezent, Carmen Brumă activează în aria nutriției și fitnessului. Așa cum apare și pe site-ul său oficial, aceasta a absolvit o serie de cursuri pentru tehnician nutriționist, instructor de aerobic-fitness, dar și consilier dezvoltare personală.

Sursă foto: Capturi video Youtube, Instagram