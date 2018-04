Cei doi erau impreuna inca din 2012, iar cu un an in urma, el i-a adresat brunetei marea intrebare si a cerut-o in casatorie.

Luptatorul a decis sa comunice in mod oficial acest lucru, in cadrul unui interviu acordat presei americane. Motivul pentru care cei doi si-au spus adio dupa atatia ani de relatie a ramas insa unul necunoscut pentru fani.

Cei doi n-au dorit sa dea detalii in acest sens. Totusi, despartirea a venit ca un soc, pentru ca in urma cu doar cateva zile ei fusesera vazuti impreuna la un eveniment de…