Și noi suntem ăia înapoiați?! Turist american, fotografiat făcându-și nevoile în chiuveta Muzeului de Istorie din Constanța

De-a lungul timpului, turiștii români au fost arătați cu degetul, acuzator, fiindcă nu știu să se comporte și dau dovadă de lipsă de civilizație atunci când ajung pe alte meleaguri. Poate că, în unele cazuri, așa s-a întâmplat – neexistând pădure fără uscături -, însă iată că nu numai noi suntem ”înapoiați”. O întâmplare incredibilă s-a petrecut în incinta Muzeului de Istorie din Constanța, iar în centrul atenției s-a aflat… un turist american.

Turistul respectiv a considerat că este ”normal” să își facă nevoile într-o chiuvetă a Muzeului de Istorie din Constanța, iar cineva a fost pe fază și l-a fotografiat în plină ”acțiune” revoltătoare. Apoi a postat fotografia în mediul online, alăturând și un mesaj sugestiv.

”Unde sunt cei care sustin ca in alte tari civilizatia e la cote maxime? Constanța, România 30.08.2019. Da, își face nevoile în chiuvetă. Și chiuveta era fix la 1 m de wc. Si asta se întâmplă în Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța. Și da, este un turist american dintr-un grup sosit astăzi la Constanța, căruia nu-i pasă de absolut nimic. Își face nevoile unde vrea el. L am luat la întrebări în engleză, m a ignorat complet. Am chemat gardianul, a vrut sa-l pună să spele. Nici măcar nu l a băgat in seamă. Cam acesta este nivelul de nesimțire a unora care ne vizitează orașul. Later edit – cine susține ca fotografia este fake, se poate suna la Muzeul de Istorie si Arheologie Constanța și vi se poate confirma incidentul”, este mesajul postat în mediul online de un internaut revoltat.

Bineînțeles, internauții au reacționat: ”Crezi ca peste hotare nu sunt nesimtiti? Ce tot atat ne comparam cu ei. La ei sunt putini de genul dar de o suta de ori mai nebuni si sunt trantiti la pamant in secunda doi, iar la noi sunt de o suta de ori mai multi nesimtiti dar pentru ca sunt prosti, nu nebuni -probleme cu capu- si nu le face nimeni nimic. Asta e diferenta”, ”rebuia dat afara din muzeu și amendat nu doar certat. ?”, ”Nu ne mai surprinde”, ”Păcat ca nam fost acolo îl spălăm cu o găleată”, au fost câteva dintre comentariile postate în dreptul respectivei fotografii.