Silviu Prigoană a spus tot! Cum a făcut primul milion de lei după revoluție

Silviu Prigoană este un om înstărit și a rulat de-a lungul timpului mai multe afaceri. Acesta a dat din casă și a dezvăluit cum a făcut primul milion de lei, chiar imediat după revoluție.

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Silviu Prigoană a dezvăluit cum a făcut primul milion. Se pare că acesta a speculat perioada de după Revoluție și alături de încă un prieten a intrat într-o afacere extrem de profitabilă care i-a adus mai multe milioane de lei. Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a povestit în detaliu cu ce se ocupa.

„Primul business pe care l-am făcut eu după Revoluție a fost prelucrarea cerealelor. Eu le transformam în alcool. Deci eu mi-am dat demisia de la fabrica unde lucram, am mers cu Ghiță, prietenul meu, și cumpăram trenuri întregi de cereale din sud, era la liber. Mergeam și cumpăram de la tot felul de depozite de astea mari de cereale. Le aveau strânse din 89 și în 90, în primăvară, am mers și am cumpărat de la ăia.

Noi am mers și am luat un tren de cereale și l-am dus să îl facem alcool. Am făcut contract cu ICS Alimentara să vindem alcoolul la ăia și contract cu fabrica de alcool să ne prelucreze cerealele respective, să le ambaleze la sticle de jumătate. Atenție mare, nu la litru, și noi îl dădeam la ICS Alimentara la prețul de producție cu ambalaj returnabil. Noi câștigam 4 lei la litru plus lada, milioane de sticle și milioane de navete, genți de bani”, a declarat Silviu Prigoană, în emisiunea lui Dan Capatos.

Silviu Prigoană, primul milion de lei

Silviu Prigoană a mai dezvăluit că profitul în sine era realizat pe baza chichiței legate de ambalajul returnabil. Afacerea acestuia a atras în scurt timp atenția, însă a ajuns să facă cu ea milioane de lei.

„Garda Financiară a venit la noi imediat după ce s-a înființat, am fost vizați că era neregulă. Îți dai seama la milioanele pe care le făceam noi pe sticle. Că noi de acolo câștigam, pe sticle. Noi plăteam la fabrică prelucratul cerealelor și în contract aveam că ei ne dau cu ambalaj, în preț ne dădeau cu ambalaj. Aveam centrele de achiziții sticle și borcane, tiruri întregi pe zi, 2 lei sticla de jumătate, și erau foarte multe milioane de sticle de jumătate. Au fost foarte mulți bani.”, a mai spus Silviu Prigoană.

