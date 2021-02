Simina Loica este însărcinată? Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” și-a luat fanii prin surprindere: „Știți bine că sunt mai secretoasă când vine vorba de sarcină „

„Puterea dragostei” schimbă viețile multor concurenți și nu ne referim doar la imaginea pe care o obțin, ci și la schimbările din viața personală. Un asemenea caz este și al Siminei Loica și Alex Zănoagă care și-au întemeiat o familie și există zvonuri potrivit cărora un al doilea copil ar urma să vină pe lume.

Simona Loica și-a surprins fanii într-o sesiune de „Q&A – Întrebări și Răspunsuri ” în care a vorbit despre un al doilea copil. Fanii s-au arătat interesați de ce se întâmplă în viața ei de cuplu, dar și dacă se mai gândește să mai rămână însărcinată. Acela a fost momentul în care fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a pus fanii pe jar. A postat o fotografie în care apare Alex Zănoagă în pat, cu spatele la cameră, iar lângă el stătea Dominic iar răspunsul a lăsat să se înțeleagă că ar fi gravidă.

„Poate e pe drum. Știți bine că sunt mai secretoasă când vine vorba de sarcină! Vă las pe voi să vă prindeți”, a fost răspunsul Siminei de la Puterea dragostei.

Simina Loica, declarații despre prima naștere

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit că în momentul în care l-a adus pe lume pe Dominic și-a dorit atât de tare să-l țină în brațe încât deși făcuse operație de cezariană, s-a ambiționat și în câteva ore s-a putut mișca.

„În salon am mers singură pe picioare în ziua aia, doar să-l pot vedea pe Domi și să-l țin în brațe. Mi-am pus ambiția, am făcut câteva exerciții în pat. (…) Eu în câteva ore am fost ok. „, a mai povestit Simina Loica pe Instagram.

Simina Loica și Alex Zănoagă formează unul dintre cele mai iubite cupluri de la Puterea dragostei, iar povestea lor de iubire a trecut la nivelul următor când pe lume a venit băiețelul lor, Dominic.

