Simona, cucerită de Bianca Andreescu: „A făcut o treabă bună și chiar vreau să o felicit!”

Înaintea debutului la turneul de la Miami care se va produce în turul al dolea contra suedezei Johanna Larsson (76 WTA), Simona Hsalep, nuărul 3 WTA a ținut să laude ascensiunea jucătoarei Bianca Andreescu, noua senzație a tenisului mondial feminin.

Sportiva de 18 ani de naționalitate canadiană dar cu origini românești a câștigat recent Indian Wells iar performanța sa nu afost trecută cu vederea de fostul lider mondial WTA, care îi prevede un viitor strălucit.

„Am văzut niște rezumate. Am văzut că joacă foarte bine. Știam de anii trecuți că este atât de puternică încât să le facă față jucătoarelor de top. A făcut o treabă bună și chiar vreau să o felicit. Are un viitor strălucit în față, pentru că este tânără și nu simte presiunea în acest moment. Cred că este de ajuns de puternică încât să gestioneze această presiune. Îmi aduc aminte că ne-am antrenat bine în Canada. Mi-aduc aminte că i-am spus că este puternică și că trebuie să facă pasul spre tenisul profesionist. Ne-am antrenat doar, încă nu am jucat un meci oficial”, a declara Simona Halep.

În altă ordine de idei, fostul lider mondial a dezvăluit în fața reprezentanților mass-media prezenți la Miami numele noului antrenor. Acesta este Daniel Dobre, un tehnician cu care Halep a mai colaborat în trecut.

„„Am un antrenor român, cineva cu care am mai lucrat în trecut, chiar și în timpul colaborării cu Darren. Numele lui este Daniel Dobre. Am lucrat cu el înainte de Darren și mă cunoaște foarte bine. Sunt fericită pentru decizia luată. Am încredere în el și am avut o colaborare foarte bună în trecut. Cel mai important lucru e că mă simt foarte bine alături de el. Avem o conexiune bună și asta face lucrurile mai ușoare”, a conchis Simona Halep.