Simona Gherghe, dezvăluiri despre începuturile relaţiei cu soțul ei: „Nu prea cred eu în dragoste la prima vedere”

Simona Gherghe are o carieră impresionantă în lumea showbiz-ului, dar cu toate acestea a fost destul de discretă în ceea ce priveşte viaţa personală. Recent, vedeta de la Antena 1 a scos la iveală lucruri mai puţin ştiute despre relaţia pe care o are cu soțul său, Răzvan Săndulescu.

Simona Gherghe este căsătorită, din anul 2017, cu Răzvan Săndulescu. Cei doi au împreună doi copii, o fetiță, care se numește Ana Georgia, și un băiețel, Vlad Ioan, pe care îi cresc cu multă dragoste şi dăruire.

În cadrul unui interviu recent, vedeta de la Antena 1 a afirmat că s-a mutat împreună cu actualul său partener de viaţă la scurt timp după ce sau cunoscut.

Cu toate acestea, prezentatoarea TV a mărturisit că nu a crezut niciodată în dragoste la prima vedere.

”Nu prea cred eu în dragoste la prima vedere”

”Ne-am plăcut mult la început. Nu prea cred eu în dragoste la prima vedere… dar iubirea a venit destul de repede, pentru că ne-am mutat împreună cam la o lună de când ne-am cunoscut”, a declarat Simona Gherghe pentru revista Viva.

Despre nunta sa cu Răzvan Săndulescu, prezentatoarea de la Antena 1 a povestit: ”Nu am pus foarte mare preţ pe povestea asta cu nunta. A fost o petrecere intimă, organizată într-un timp scurt. Nu am visat la rochia de mireasă şi sute de invitaţi… Mult mai mult decât să fiu mireasă mi-am dorit să fiu mamă”.

Ce spune Simona Gherghe despre viaţa de mămică

Prezentatoarea a dezvăluit că venirea pe lume a celor doi copii nu a fost deloc ușoară. Simona Gherghe a reușit să rămână însărcinată abia la vârsta de 39 de ani, când a născut-o pe Ana Georgia. La doi ani mai târziu, a venit pe lume Vlad Ioan, băiatul său.

Întrebată de fanii din mediul online dacă își mai dorește un copil în viitor, aceasta a dezvăluit care este motivul pentru care nu mai poate să ducă o nouă sarcină, chiar dacă și-ar dori.

„Suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a declarat Simona Gherghe.

Sursă foto: Instagram