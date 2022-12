Simona Gherghe, dezvăluiri neașteptate. Prezentatoarea de la Antena 1 a răbufnit: „Te dau afară!”

Deși nu sunt multe momentele în care Simona Gherghe se destăinuie urmăritorilor de pe rețelele de socializare, de data aceasta prezentatoare TV nu s-a mai abținut și a răbufnit. Ce a deranjat-o, de fapt, pe vedetă de la Antena 1.

Nu este adepta”spovedaniei” în mediul online, însă acum situația a cam scăpat de sub control. Simona Gherghe a trăit dezamagirea vieții ei, dezamăgire pe care, cel mai probabil, nu o va uita prea curând.

Deși nu a fost prea ”darnică” în detalii, Simona a reușit să-și îngrijoreze urmăritorii de pe Instagram.

”Azi am trăit una dintre cele mai mari dezamăgiri ale vieții mele. Nu credeam că, în 2022, la 33 de ani de la Revoluție, încă există oameni care, dacă nu zici ca ei, nu că te sancționează, nu că te ceartă. Nu. Te dau afară.

Delictul? Faptul că am spus ce gândesc și ce simt. Libertatea. Libertatea să spui ce gândești. Să luptați pentru asta! E poate cea mai importantă lecție pe care să le-o dați copiilor voștri.”, a spus Simona Gherghe, pe Instagram.

Evident că internauții s-au gândit că este vorba despre viața profesională, însă aceasta a ținut să lămurească situația și să-și liniștească fanii. Vedeta de la Antena 1 a menționat că, de data aceasta, este vorba despre o colaborare din viața privată.

”Situația povestită mai devreme e legată de o colaborare din viața noastră privată. Totul e ok cu emisiunea. Și totul e ok cu noi”, a mai dezvăluit ea.

Ce spune Simona Gherghe despre viaţa de mămică

Prezentatoarea de la Antena 1 le-a povestit fanilor săi în urmă cu ceva timp faptul că venirea pe lume a celor doi copii nu a fost deloc ușoară. Simona Gherghe a reușit să rămână însărcinată abia la vârsta de 39 de ani, când a născut-o pe Ana Georgia. La doi ani mai târziu, a venit pe lume Vlad Ioan, băiatul său.

Întrebată de fanii din mediul online dacă își mai dorește un copil în viitor, aceasta a dezvăluit care este motivul pentru care nu mai poate să ducă o nouă sarcină, chiar dacă și-ar dori.

„Suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a declarat Simona Gherghe.