Simona Gherghe a șocat întreaga lume, după ce a postat o fotografie cu 3 teste de sarcină. Mirela Vaida a fost una dintre ”victime”

Luni după-amiază, Simona Gherghe (44 de ani), a publicat pe Instagram o fotografie cu 3 teste de sarcină, toate pozitive. Internauții, dar și apropiații prezentatoarei TV au crezut că este din nou însărcinată. Iată care a fost reacția Mirelei Vaida, colega de breaslă a Simonei.

Simona Gherghe a vrut să împărtășească din nou, cu toți urmăritorii săi de pe Instagram, unul dintre cele mai delicate, dar și frumoase momente prin care a trecut în urmă cu 6 ani, chiar pe vremea aceasta. Concret, vedeta de televiziune a publicat o imagine din ziua în care a aflat că este însărcinată cu primul său copil, pe nume Ana Georgia.

Mai mult, în cadrul aceleiași postări făcute pe rețeaua de socializare de către Simona Gherghe, apare și o a doua imagine. În acea poză, apare ea, în timp ce o ținea pe Ana, fiica ei, în brațe. Dar fotografia este făcută astăzi.

”Între prima și a doua fotografie, sunt fix șase ani! Șase ani de la cea mai așteptată veste. O veste care a venit după o lungă și dureroasă așteptare, după multe temeri și gânduri că, poate, mie n-o să mi se întâmple. Dar când a fost, am știut, am simțit înainte să am confirmarea din trei surse😍. M-am emoționat când am văzut poza cu testele, căci am retrăit toate stările din ziua aceea de toamnă a lui 2016. Dar și tot ce a urmat, până la fotografia de ieri, cu Nuchi în brațele mele. Deși e înaltă, încă îmi place s-o țin așa și o pun să-mi promită că o să mă lase s-o pup și s-o îmbrățișez toată viața! ♥️”, a scris Simona Gherghe în descrierea celor două fotografii pe care le-a postat pe pagina sa de Instagram.

Reacția Mirelei Vaida, după ce a văzut poza cu testele de sarcină

Mai multe persoane, printre care și colega de breaslă a prezentatoarei TV, pe nume Mirela Vaida, au căzut în ”capcană” și au crezut că, de fapt, testele de sarcină sunt făcute acum și că Simona Gherghe este din nou însărcinată.

”Am crezut ca ne mai dai o veste! 😁☺️❤️”, a fost comentariul lăsat de către Mirela Vaida, la poza publicată azi de către Simona Gherghe.

”Și eu am crezut ca e o veste❤️😂”, ”Sa înțelegem ca ești însărcinată din nou sau azi e ziua lui Nuchi ?😁🤔”, ”Am crezut că vine barza, deși e toamnă…😂”, au mai fost câteva dintre comentariile făcute de internauți, la poza Simonei.

Vă reamintim faptul că Simona Gherghe are doi copii. O fetiță pe nume Ana Georgia (5 ani) și un băiețel mai mic, pe nume Vlad Ioan (3 ani).

