Simona Halep a aflat cine a trădat-o în scandalul de dopaj. Sportiva a avut un șoc: ”Nu mi-a venit să cred că e din România”

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a decis ca suspendarea Simonei Halep (32 de ani ) să fie redusă de la 4 ani la 9 luni. După întoarcerea în România, sportiva a făcut o serie de dezvăluiri din timpul procesului – proces care s-a desfășurat cu ușile închise.

În urmă cu doar o zi, Simona Halep a revenit în România și a oferit primele declarații despre procesul în cazul suspendării sale de 4 ani pentru dopaj. Românca a obținut o suspendarea a pedepsei de 4 ani la 9 luni de la momentul decizie, astfel, pedeapsa se consideră ispășită – deoarece a expirat în luna iulie 2023.

După procesul de la TAS, sportiva a făcut o serie de acuzații directe și susține că dezamăgirea cea mai mare a venit chiar din partea unui laborator de analize din România acreditat de WADA, acolo unde au ajuns probele sale de sânge.

Simona Halep, acuzații directe privind probele din dosar

Românca susține că – în timpul procesului de la TAS – a avut un șoc atunci când a aflat de faptul că probele sale de sânge au ajuns în laboratorul din România, iar probele sale de sânge au fost ținute la o temperatură greșită – timp de aproximativ 2 ore -neținându-se cont de reguli.

”La Lausanne, în sală, erau foarte multe ecrane în mijloc, direct în fața mea. Fratele meu era la două scaune de mine, avocații lângă mine. Apare fotografia cu documentul, n-am realizat, aveam emoții. Fratele meu vine și îmi spune ‘Tu vezi că scrie în română?’. Zic ‘Unde?’. Și când mă uit pe ecran era steagul României și în dreapta scria București, România.

Atunci am avut un moment în care efectiv n-am mai putut să zic nimic. Nu înțelegeam cum eu sunt suspendată 4 ani pe un document venit din România. Pentru mine a fost un șoc, ceva inexplicabil. Mi-e greu și acum, a fost cel mai mare șoc din viața mea să știu că eu stau la 10 minute de laborator și proba din București a fost testată neținând cont de reguli. Au fost două ore și ceva în care sângele meu a stat la temperatura greșită”, a declarat Simona Halep, la Antena 3 CNN.

Simona Halep a mai mărturisit că niciodată nu a cerut să fie favorizată, însă a respectat tot timpul regulile, indiferent de situație. Sportiva s-a simțit trădată de neglijența de care au dat dovadă cei care s-au ocupat de probele sale de sânge.

”Bineînțeles că tribunalul a fost surprins că s-a întâmplat așa ceva, iar eu mi-am exprimat că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijență, prin rea-voință. Nu se poate întâmpla așa ceva! Am spus cuvântul trădare, așa m-am simțit. Niciodată nu am cerut să fiu favorizată, nici când eram la turnee și puteam să îmi aleg terenul de antrenament. Dar am ținut să se respecte niște reguli și să fiu testată așa cum trebuie”, a adăugat fostul lider mondial.