Simona Halep a primit la Paris titlul de Campioană Mondială pe 2018!

Simona Halep a primit aseară la Cina Campionilor de la Paris, organizată de ITF, titlul de campioană mondială în 2018, an în care a terminat pe primul loc în clasamentul WTA, an în care românca a câștigat totodată și Roland Garros, turneu unde și în acest an este aproape de semifinale.

Pe lângă Simona Halep, şi Novak Djokovici, locul I ATP, a fost premiat de Federaţia Internaţională de Tenis (ITF), sârbul fiind de asemena lider mîn clasamentul ATP la finalul anului 2018.

Dacă pentru Ssimona Halep acest titlul de campioană mondială a fost o premieră, în schimb pentru Novak Djokovicia fost pentru a şase oară în carieră acest titlu din partea ITF.

„Este o mare onoare să fiu aici, este foarte emoţionant, abia aştept să mă bucur de acest premiu. Am amintiri frumoase de anul trecut, am ridicat trofeul, primul de grand slam, aşa că sunt foarte fericită că am revenit şi joc în sferturile de finală aici. E devreme să mă gândesc la al doiela titlu, sunt concentrată pe turul următor şi apoi vom vedea. Câştigarea trofeului de la Roland Garros a fost importantă pentru că pierdusem trei finale anterior şi doream să câştig ceva mare, un grand slam. Acum sunt fericită, sunt relaxată, mă bucur mai mult de timpul petrecut pe teren şi în afara lui”, a declarat Simona Halep.

ITF acordă aceste titluri pe baza un sistem care ţine cont de rezultatele de-a lungul anului, dar în care o pondere specială o au turneele de grand slam şi cele două competiţii pe echipe, Cupa Davis şi Cupa Federaţiei.

În altă ordine de idei, compatioata noastră, locul 3 WTA, o va întâlni astăzi de la ora 15:00 pe jucătoarea americană Amanda Anisimova, locul 51 WTA într-un meci contând pentru sferturile de finală de la Roland Garros.