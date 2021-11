Simona Halep, anunțul momentului. “Îmi doresc trei copii, dar...” + Cine o ajută la treburile casnice

Simona Halep a mărturisit că își trei dorește copii, dar nu este sigură că își va îndeplini visul, din cauza lipsei de timp. Fostul lider WTA a dezvăluit, totodată, cine o ajută la treburile casnice, având în vedere programul încărcat pe care îl are.

Înaintea debutului la turneul de la Linz, Simona Halep a acordat un interviu inedit fostei jucătoare de tenis Barbara Schett, în prezent jurnalistă. Sportiva noastră a dezvăluit că are în plan să devină mama a trei copii, însă crede că lipsa timpului o va împiedica să-și îndeplinească visul.

“Eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă… Un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau, una voluminoasă sau una mai simplă”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep vrea trei copii. Cine o ajută la treburile casnice

Sportiva noastră a mai dezvăluit că are o menajeră care o ajută, tot timpul, la treburile casnice, motiv pentru care în casa ei este o curățenie deplină.

“Am o doamnă care este menajeră și mă ajută cu toate. Casa mea e lună, iar lucrurile sunt puse în ordine întotdeauna. Probabil că tenisul m-a învățat să fiu ordonată. Câteodată merg la birou, citesc cărți și mă relaxez acolo. Soțul meu a creat și o cameră cu trofee, dar nu e atât de mare pentru că le-am selectat pe cele mai importante. Atunci când am o stare proastă merg acolo și îmi revin”, a mai adăugat fostul lider WTA.

“Iubeam matematica, în direcția aia mă îndreptam dacă nu mă apucam de tenis”

În final, Simona Halep a precizat că, în cazul în care nu ar fi jucat tenis, s-ar fi îndreptat spre matematică, materie la care, susține ea, se descurca foarte bine.

“Probabil aş fi studiat. Sincer, nu am idee ce aș fi putut face dacă nu mă apucam de tenis. Am început să joc prea repede, la 4 ani și jumătate, și nu m-am gândit la altceva! Nu cred că aş fi putut să fiu medic, sunt prea sensibilă când văd oameni bolnavi. Iubeam matematica atunci când eram copil, probabil în direcţia aia mă îndreptam. Nu aș fi putut pilota un avion. Îmi este frică să zbor, dar trebuie să fac asta în fiecare săptămână. De două ori pe săptămână!”, a spus Simona Halep.