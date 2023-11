Cristiana Meena, o artistă din comunitatea aromână, susține că Simona Halep este nevinovată în cazul de dopaj. Ar avea și dovezi în acest sens, dar refuză să le facă publice. Totodată, aceasta pune tunurile și pe români, despre care afirmă că „le lipsește acest sentiment de onoare și demnitate”.

Cristiana Meena nu o cunoaște pe Simona Halep, dar are o relație strânsă cu tatăl ex-liderul WTA, Stere Halep. Artista știe de ce sportiva noastră nu are nicio vină în acest scandal, însă nu vrea, pentru moment, să dezvăluie mai multe. Femeia nu i-a menajat nici pe românii care au pus-o la zid pe Simona Halep, după ce aceasta a fost depistată pozitiv la un control efectuat la US Open 2022.

(NU RATA: SIMONA HALEP, ÎNCĂ UN CEAS DE LUX! CÂT COSTĂ NOUA BIJUTERIE | FOTO)

„Nu mă știu personal cu Simona Halep, îl știu pe tatăl ei care este un om extraordinar! Știu povestea ei de mică. O admir foarte tare și țin cu ea în continuare. Eu o consider nevinovată în acest caz și știu și de ce și cum, dar nu vreau să spun!

Noi, aromânii, o suținem foarte tare. Cred că față de români avem niște lucruri foarte diferite. În primul rând demnitatea de a-ți respecta și de a-ți urma orice om care este din neamul tău. Noi nu suntem ca românii care se duc în Spania și se ceartă unul cu altul și își iau contractele și banii și se trădează.

Din păcate, românilor le lipsește acest sentiment de onoare și demnitate. Nu își respectă rădăcinile românești. Dacă te uiți cum a ajuns Enescu, săracul, sau Brâncuși. Băi, deci nu dau doi bani pe oamenii lor și ajung să fie admirați și apreciați de străini! Ceea ce este foarte trist și la noi (n.r. – la aromâni) nu există”, a mărturisit Cristiana Meena la „UN PODCAST”.

Simona Halep a făcut apel la TAS

Altfel, Simona Halep a făcut apel la TAS și va încerca să-și demonstreze nevinovăția. Acesta a fost deja înregistrat, iar sportiva noastră așteaptă cu sufletul la gură un verdict. Trage speranțe că suspendarea de patru ani îi va fi, în cele din urmă, redusă.

„TAS a înregistrat apelul formulat de jucătoarea română de tenis Simona Halep împotriva deciziei pronunțate de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) pe data de 22 septembrie 2023, în cadrul căreia a fost găsită vinovată pentru încălcarea regulamentului anti-doping și sancționată cu o suspendare de 4 ani, începută pe 7 octombrie 2022, precum și anularea tuturor rezultatelor obținute în perioada 29 august – 7 octombrie 2022, inclusiv retragerea de medalii, titluri, puncte în clasament și bani.

În apelul formulat către TAS, sportiva cere ca decizia dată de ITIA să fie ignorată și ca sancțiunea să-i fie redusă. Procedurile de la Curtea de Arbitraj Sportiv au început și, în conformitate cu codul intern și cu regulile care guvernează Tribunalul, părțile vor face schimb de documente și se constituie completul care va judeca acest caz.

Odată constituit, completul de judecată va comunica instrucțiunile procedurale, inclusiv pentru stabilirea unei audieri. După audiere, completul de judecată va delibera și va emite o hotărâre care va conține decizia și motivele acesteia. În acest moment, nu este posibil să estimăm un termen pentru când va fi dată decizia. Decizia dată de completul de judecată de la TAS va fi definitivă și executorie. Părțile vor putea face apel la Tribunalul Federal Elvețian în termen de 30 de zile”, se arată în comunicatul TAS.