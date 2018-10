Simona Halep are o singură șansă pentru a scăpa de problemele medicale. ”Prioritar este să îmi revin”!

Simona Halep are o singură șansă pentru a scăpa de problemele medicale. Și vrea să profite de ea pentru a putea ajunge, din nou, la forma sportivă care a consacrat-o și a propulsat-o până pe locul 1 WTA. Simona trece, în ultima perioadă, prin momente dificile, iar problemele medicale și-au pus amprenta asupra evoluțiilor ei sportive. Firește, sportiva nu dorește să fie ”pe tușă” prea multă vreme, însă revenirea ei va depinde foarte mult de perioada de timp necesară pentru însănătoșire.

Simona a scris pe contul de socializare că nici nu știe, cu exactitate, ce are. S-a antrenat bine, după US Open, mai ales că rezultatul o nemulțumise. Numai că, în timpul antrenamentului, a simțit cum i se blochează spatele:

”Duminică, la antrenament, mi s-a blocat spetele” Am stat două zile și am făcut tratament. Mi-a mai dat drumul, dar tot nu am putut să joc normal. După Wuhan s-a dus durerea și pe picior puțin. Prioritar este să îmi revin. Sper să pot juca următoarele turnee”, a declarat ea pentru Digi Sport.

Simona Halep a efectuat un RMN, iar după aceea a revenit cu precizări: ”Aș dori să precizez că este o hernie de disc. Voi reveni cu informații”.

Simona Halep are o singură șansă pentru a scăpa de problemele medicale. Va apela la acupunctură

Șansa Simonei pare a fi acupunctura. Iar unul dintre medicii care au colaborat, de-a lungul timpului, cu Simona Halep, spune că această metodă ar fi cea mai simplă soluție. Mobilitatea sportivei ar putea reveni la normal în numai câteva ședințe. ”Cea mai simplă soluție ar fi să încerce acupunctura, mai ales că a făcut-o și în trecut, iar rezuștatele au fost, pentru ea, de-a dreptul miraculoase. În plus, nu riscă nimic, iar în câteva ședințe, de-a lungul a maximum două săptămâni, ar putea să îi redea atât mobilitatea, cât și tonusul pentru a câștiga noi turnee”.

Simona Halep nici nu ia în calcul, de altfel, o operație chirurgicală, pentru că aceasta ar însemna să nu poată juca un interval mai mare de timp. Într-o astfel de situație, Simona nu ar putea participa la Turneul Campioanelo și la Australian Open.

