Primele declarații ale Simonei Halep după ce a fost diagnosticată cu hernie de disc: ”Aș dori să precizez că…”

După ce a fost diagnosticată cu hernie de disc, Simona Halep a făcut și primele declarații. Sportiva a dorit să facă o precizare pentru toată lumea.

„Mulțumesc fanilor mei de peste tot și în special din Romania pentru grija pe care mi-o poartă și care sunt îngrijorați după știrile apărute în mass media din România. Aș dori să precizez că este o hernie de disc într-adevăr, dar sub nicio formă nu se pune problema operației. Voi urma tratamentul adecvat care constă în exerciții și fizioterapie. Voi reveni cu informații!", este mesajul transmis de Simona Halep.

Simona Halep, aacidentată în timpul unui antrenament

Accidentată la spate în timpul unui antrenament înaintea turneului de la Wuhan, Simona Halep a jucat cu o discopatie şi, probabil, problema sa s-a agravat, după acest diagnostic fiind nevoie de un tratament conservator insistent cu repaus îndelungat. Simona Halep a împărtășit vestea cu fanii ei și a transmis un mesaj pe contul ei de Facebook.

“Hi everyone, wanted to give you a quick update. I had an MRI on my back and found out I have a disk hernia. I will discuss with doctors in the next few days but hope to be back soon and will keep you updated. Thanks for all your support (n.r.: Salutare, tuturor! Am vrut să vă ofer rapid noutăţi în privinţa stării mele. Am făcut un RMN la spate şi am aflat că am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii în zilele următoare, dar sper că voi reveni cât mai repede cu detalii. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere!)”, a scris Simona Halep pe pagina ei de Facebook.