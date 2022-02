Simona Halep, colaborare cu academia lui Patrick Mouratoglou

După ce s-a despărțit de antrenorii Daniel Dobre și Adrian Marcu, Simona Halep a anunțat că începe o colaborare cu academia lui Patrick Mouratoglou.

Francezul este antrenorul Serenei Williams și unul dintre cei mai respectați oameni din tenisul mondial. Simona nu va fi antrenată de Mouratoglou, ci doar va merge la baza de pregătire a acestuia și se va antrena.

„O să merg la Academia Mouratoglou, pentru că n-am mers niciodată. Este o provocare, o experiență și un lucru pozitiv. Chiar sunt entuziasmată. Nu am nicio presiune. Mai am câțiva ani, vreau să fac tot ce pot. După ce am încheiat colaborarea cu antrenorii din România, am simțit că următorul pas trebuie să-l fac spre internațional și m-am gândit la Academia Mouratoglou, pentru că mulți jucători de top se pregătesc acolo și am înțeles că este o atmosferă foarte plăcută”, a spus Simona Halep.

Academia lui Patrick Mouratoglou este situată în localitatea franceză Biot, aflată în apropiere de Nisa. Aici sunt numeroase terenuri și antrenori specializați gata să le ofere ajutor tenismenilor, indiferent de nivelul la care se află.

De altfel, la turneele de la Dubai și Doha, Simona a luat cu ea sparring-partner francez de la academia lui Mouratoglou.

Roland Garros, următorul obiectiv al sportivei noastre

În 2021, Roland Garros a avut o câștigătoare surprinzătoare, Barbora Krejcikova din Cehia. Sportiva noastră nu a participat însă, după accidentarea gravă pe care a suferit-o în turneul de la Roma.

Simona are însă numeroase amintiri plăcute de la Roland Garros, turneu pe care l-a câștigat în 2018, după ce a învins-o în ultimul act pe Sloane Stephens. De asemenea, Simona mai are și două finale pierdute la Roland Garros, în 2014 și 2017, cu Maria Sharapova și Jelena Ostapenko.

Per total, Simona are 31 de victorii și 10 înfrângeri în aparițiile pe tabloul principal de la Roland Garros, la simplu. Așadar, procentajul succeselor este de 76%, cel mai mare dintre toate turneele de Grand Slam.

Ca o comparație, Simona are un procentaj de 75% la Wimbledon (24 de victorii și 8 înfrângeri), 72% la Australian Open (31 de victorii și 12 înfrângeri) și 65% la US Open (20 de victorii și 11 înfrângeri. În total, Simona are 106 victorii și 41 de înfrângeri la turneele de Grand Slam, procentajul fiind de 72%.

Pe lângă cele două turnee de Grand Slam câștigate la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, Simona se mai poate lăuda și cu opt turnee din categoria WTA 1000 (cele mai importante după cele de Grand Slam). Astfel, Simona a reușit să se impună la Doha 2014, Dubai 2015, Indian Wells 2015, Madrid 2016 și 2017, Openul Canadei 2016 și 2018 și Roma 2020. În total, Simona a disputat 41 de finale WTA, reușind să câștige 23 dintre ele.

La dublu, Simona a jucat ceva mai rar, dar are două finale disputate, alături de partenere din România. Mai întâi a jucat finala la Rogers Cup în 2016, alături de Monica Niculescu, dar cele două românce au pierdut. Singurul trofeu la dublu din cariera Simonei este cel de la Shenzhen 2018, câștigat alături de Irina Begu. Ambele finale au fost disputate pe hard court, o suprafață pe care Simona a avut rezultate notabile și la simplu.