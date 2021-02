Simona Halep, criticată dur după vaccinare. Maioul negru purtat de campioană a stârnit mare vâlvă

Simona Halep a fost criticată dur de români, după ce s-a vaccinat. Internauții au creat un scandal total pe pagina de Facebook dedicată vaccinării din România. Cea mai mare vâlvă și, totodată, cel mai de neînțeles argument al lor a fost motivul purtării unui maiou negru purtat de campionă la vaccinare.

Românii s-au răsculat pe Facebook după ce Simona Halep a apărut într-o poză în timp ce se vaccina împotriva noului coronavirus. Brusc, cei care până ieri o lăudau pentru performanțele sportive, au pus-o azi la zid, eliminând orice a făcut bun până acum.

Iată câteva dintre comentariile conspiraționiste ale românilor:

„1. Maiou negru… Voi chiar mai credeți în coincidențe?!? Ne conduc din umbră și noi stăm ca OILE.

2.Cine garanteaza că s-a vaccinat cu un ser pe bune?

3. SERINGA CU AC RETRACTABIL! DE AIA A ÎMBRACAT CULOAREA NEAGRĂ! CEI CU NEGRU AU TRATAȚII DIFERITE CU ACE RETRACTABILE, CEILALȚI MORGA SI 666 DE LA VACCINURILE ,, MINUNE ” !!!

4. A luat banii frumoși să ducă lumea in eroare.

5. Bravo Simona, cât ai primit, să-ți faci vaccinul asta cu vitamina C, sa te ajute sa nu ruginești. Ai grija ca oamenii nu-s proști. Aici se vad oamenii corupți ca tine, oamenii care se vând pentru o mana de bani…Scursuri….

6. Rușine. Ai trădat poporul care te iubește și ii duci și in eroare. TE-AI VACCINAT PURTIND UN TRICOU NEGRU. ( asta pentru cine cunoaște și înțelege)

7. Paiiii tot in negru? Ce aveti, frate, tineti doliul romanilor ca stiti ca vaccinu este moarte, iar voi jmecheri va mai injectati o vitamina. Ei lasa ca nici romanii nu sunt prosti si s-au prins de vrajeala voastra de doi lei.

8. Da de ce ești în tricou negru? Ceva semn prea suspect.

9. Mincinoasă oribilă, faci jocurile lui Arahat.

10. Ești o trădătoare!”