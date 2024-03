Simona Halep dă vina pe Mouratoglou: „A făcut o greşeală şi eu am plătit scump”

Simona Halep s-a întors în România. Sportiva a revenit în țară din Dubai, acolo unde se stabilise în urmă cu ceva vreme. Este extrem de fericită după ce a câștigat procesul de la TAS, suspendarea fiindu-i redusă de la 4 ani la 9 luni. Atunci când a ajuns pe aeroportul din Otopeni, în toiul nopții, Simona a fost asaltată de fani.

După victoria uriașă din cariera sa, fericită și zâmbitoare, Simona s-a întors în România. Asaltată de fani, sportiva s-a oprit să-și facă poze cu cei care o îndrăgesc și o susțin. Mai mult, tenismena le-a povestit jurnaliștilor ceea ce a simțit când a aflat verdictul de la TAS. Mai mult, aceasta a dezvăluit ce planuri de viitor are pe plan profesional. Primul pas este găsirea unei echipe.

„Am primit foarte bine vestea, a fost minunată, cum visam. Adevărul a ieșit la suprafață. Mereu am știut că nu am făcut nimic, că nu am avut intenție. Mă bucur că pot juca din nou tenis.

M-am bucurat foarte tare când am aflat, am avut și lacrimi, pentru că am așteptat foarte mult aceste verdict”, a povestit Simona Halep, potrivit gsp.ro.