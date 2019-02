Simona Halep, dezvăluiri incendiare! Ce zice despre operația de micșorare a sânilor: ”Plângeam și…” Reacția presei din Anglia

Simona Halep (27 de ani) a vorbit cu reporterii de la The Guardian despre cariera sa, despre cele mai dificile momente, dar și despre lucruri mai puțin știute.

Englezii au caracterizat-o imediat pe sportive noastră, după ce aceasta a făcut unele dezvăluiri incendiare, nu numai despre ea, ci și despre șansele aproape nule ale copiilor din România care se apucă de tenis.

“Halep este pe cât de curajoasă, pe atât de onestă, și ne-a spus la ce a trebuit să renunțe pentru tenis, cum a trebuit să se schimbe și cum și-a făcut o intervenție de micșorare a sânilor pe când avea doar 18 ani. A fost speriata? ”Nu”, spune ea”, scriu cei de la The Guardian, citați de respectsiprietenie.ro.

“Familia mea s-a temut. Mie nu mi-a fost frică, pentru că știam că trebuie să o fac pentru tenis. Visul meu a fost să fiu, pur și simplu, cea mai bună. Așa că, atunci când m-am dus la doctor, m-am dus cu zâmbetul pe buze.

Apoi, am fost mult mai ușoară și toate problemele cu spatele au dispărut. Deci a fost cea mai bună decizie. M-am dedicat 100% și am făcut totul pentru tenis”, a spus Simona Halep în The Guardian.

“Saltul ei este remarcabil, pentru că, pe lângă faptul că este româncă și a avut foarte puține atuuri, caracterul său este unul atipic pentru un sportiv”, mai scriu englezii, în caracterizarea Simonei, care le-a spus: “Uneori plângeam. Nu voiam să merg pe teren, pentru ca eram prea timida. Eram foarte introvertită, încă sunt introvertită”.

Cei de la The Guardian continuă: “Halep zâmbește când îi spunem că a părut foarte sigură pe ea în acest interviu”. “Sunt mult mai deschisă acum. Am progresat mult și pot fi mult mai naturală”, spune Simona.

Sportiva noastră le-a dezvăluit englezilor crudul adevăr din România: “Am primit multe de la tenis și mă simt foarte bine când îi ajut pe alții, pentru că este foarte greu. Mulți copii talentați se pierd, pentru că nu au bani. Tenisul e un sport scump în România”.