Simona Halep, după meciul câștigat cu Lesia Tsurenko: ”Voi lupta pentru a urca din nou pe locul 1 în lume”

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a învins-o pe ucraineanca Lesia Tsurenko (24 WTA), 6-2, 6-3, la Doha, şi s-a calificat în sferturi, acolo unde o va întâlni pe Julia Goerges (Germania, 16 WTA).

La finalul partidei la care a asistat şi Nasser Al Khelaifi, preşedintele de la PSG şi deţinătorul turneului din Qatar, Halep a spus că va lupta să revină pe prima poziţie în clasamentul WTA.

„A fost un meci bun. Vin de la un turneu indoor, am simţit bine mingea, am jucat bine azi. Am rămas concentrată şi cred că a fost destul de bine pentru a reveni. Nu contează acum clasamentul, joc pentru a câştiga fiecare meci. Dacă sunt pe doi acum, voi lupta pentru a urca din nou pe locul 1 în lume”, a spus Simona Halep, miercuri, după câştigarea partidei, la DigiSport.

Apoi, Simona a vorbit şi despre performanţa reuşită la Fed Cup, unde România s-a califciat în semifinalel competiţiei după ce a învins Cehia, campioana en-titre, cu 3-2. În penultimul act, româncele lui Florin Segărceanu vor da peste Franţa, iar confruntarea se va disputa pe 20 şi 21 aprilie.

„A fost un sentiment minunat să câştigăm meciul împotriva celei mai bune echipe din lume. Erau campioane en-titre, avem o echipă grozavă, ne împingem limitele. A fost grozav să câştig pentru ţara mea şi sper să câştigăm şi în semifinale”, a mai spus Halep.

În ceea ce o priveşte pe viitoare adversară, Julia Goerges, Halep conduce în întâlnirile directe la general, scor 2-1. Însă, cele două s-au întâlnit ultima dată în 2016, la Miami, când Halep a câştigat cu 6-4, 6-1. Simona şi Julia Goerges s-au mai duelat în 2014, la Madrid, când românca a câştigat cu 6-2, 6-2. Singura victorie a nemţoaicei contra Simonei datează din 2009, de la Paris, atunci când Halep a cedat, scor 4-6, 6-2, 3-6.