Simona Halep este în optimi la Roland Garros!

Românca Simona Halep s-a calificat în optimile turneului de la Roland Garros.

Performanța afost obținuă după ce compatrioata noastră a trecut clar de Lesia Tsurenko, cu scorul de 6-2, 6-1 la capătul unui meci de-a dreptul entuziasmant făcut de constănțeancă. Halep a dominat-0 cu autoritate pe ucraineancă şi s-a impus după o oră şi şase minute de joc, obţinând a opta sa victorie din tot atâtea dueluri directe cu Ţurenko, trei dintre victorii fiind obținute chiar în acest sezon.

Adversara Simoeni Halep a acuzat unele probleme medicale pe parcursul setului al doilea, solicitând și intervenţia medicilor, reușind în cele din urmă sp reia partida și să ducă meciul la bun sfârșit.

„Nu am simţit că am jucat cu o adversară accidentată. Meciul a fost greu, chiar dacă scorul nu o arată. Mă bucur că sunt din nou în optimi. Mereu am în minte imaginea când am ridicat trofeul câștigatoarei pe acest teren”, a declarat Simona Halep, la finalul partidei cu Lesia Tsurenko.

În vârstă de 27 de ani, Simona Halep este deținătoarea trofeului la Roland Garros. Prin accederea în optimile de finală ale ediției din acest an a turneului parizian, Halep și-a asigurat un cec în valoare de 243.000 de euro şi 240 de puncte WTA.

Sportiva noastră o va întțlni în optimile de finală a turneului de la Roland Garros pe câştigătoarea meciului dintre portoricana Monica Puig, locul 59 WTA campioana olimpică en titre, şi poloneza Iga Swiatek, locul 104 WTA.

În cazul în care va triumfa la Roland Garros, Simona Halep ar putea spera la revenirea în fotoliul de lider WTA.