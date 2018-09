Simona Halep, jucătoarea cu cele mai multe victorii din circuitul WTA în 2018!

Liderul tenisului feminin mondial, românca Simona Halep, are cele mai multe victorii în circuitul WTA în acest an până la data de 10 septembrie.

Potrivit unei statistici ublicate de WTA Insider, românca este lider atât la general, cât şi pe suprafaţă hard.

Constănșeanca are la general 46 de victorii, la fel ca și Petra Kvitova, însă cehoaica are trei înfrângeri în plus față de compatrioata noastră.

De asemenea, Mihaela Buzărnescu se află în top 10 întocmit de WTA Insider, fiind pe locul 9, cu 36 de succese.

Pe „hard”, Simona Halep este lider cu 28 de victorii, fiind urmată de ucraineanca Elina Svitolina, cu 26 succese.

De remarcat ar fi şi faptul că Halep are cele mai puţine turnee jucate din top 15. Românca are trei titluri cucerite anul acesta, la Shenzhen, Roland Garros şi Montreal, şi finale pierdute la Australian Open, Roma şi Cincinnati.

În altă ordine de idei, Simona Halep a fost nominalizată de WTA pentru titlul de jucătoarea lunii august. Alături de Simona Halep, mai sunt nominalizate Serena Williams, Naomi Osaka şi Kiki Bertens.

Luna trecută, Simona Halep a câştigat turneul de la Montreal şi a ajuns în finală la Cincinnati. Simona Halep a fost aleasă de două ori în acest an jucătoarea lunii pe site-ul WTA, în ianuarie şi în mai.

Clasament 2018 (general)

1 Simona Halep (România) 46 victorii – 9 înfrângeri

2 Petra Kvitova (Cehia) 46-12

3 Elise Mertens (Belgia) 43-16

4 Angelique Kerber (Germania) 43-16

5 Ashleigh Barty (Australia) 38-16

6 Elina Svitolina (Ucraina) 37-12

7 Karolina Pliskova (Cehia) 37-17

8 Julia Goerges (Germania) 37-19

9 Mihaela Buzărnescu (România) 36-20

10 Kiki Bertens (Olanda) 35-17

Clasament 2018 (hard)

1 Simona Halep (România) 28 victorii – 5 înfrângeri

2 Elina Svitolina (Ucraina) 26-7

3 Petra Kvitova (Cehia) 25-8

4 Angelique Kerber (Germania) 24-8

5 Arina Sabalenka (Belarus) 24-9

6 Elise Mertens (Belgia) 23-10

7 Naomi Osaka (Japonia) 22-8

8 Karolina Pliskova (Cehia) 20-10

9 Ashleigh Barty (Australia) 19-8

10 Sloane Stephens (SUA) 19-8