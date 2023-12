Simona Halep a fost depistată pozitiv la un control antidoping, iar rezultatul analizelor a șocat-o pe sportiva noastră. În cadrul unui interviu, aceasta a dezvăluit că i-a fost afectată sănătatea mintală, în principal pentru că știa că este nevinovată.

Simona Halep a fost suspendată patru ani, însă a făcut apel la TAS. Procesul va avea loc în perioada 7-9 februarie 2024. Ex-liderul WTA a făcut, recent, o mărturie teribilă, dezvăluind afecțiunea de care a suferit după ce a fost prinsă dopată.

„A fost un șoc pentru mine când am primit scrisoarea că, la proba mea de urină, doar la proba mea de urină, rezultatul a ieșit pozitiv, cu o cantitate infimă de substanță, o substanță interzisă. Am fost mereu împotriva dopajului, știți că am vorbit insistent despre asta, așa că nici măcar nu mi-a trecut prin minte, niciodată în viața mea, să fac așa ceva. Deci a fost un șoc. M-am luptat cu partea emoțională, pentru că a apăsat foarte greu pe umerii mei, iar când am văzut cât de mult este dezbătut în public acest subiect, chiar mi-a fost afectată sănătatea mintală”, a spus Simona Halep, potrivit Euronews.

Simona Halep se retrage din tenis?! „Va fi sfârşitul carierei mele”

Totodată, Simona Halep a precizat că dacă suspendarea de patru ani nu-i va fi redusă ia în calcul să-și încheie cariera în tenis.

„A trecut deja mai mult de un an, fiecare zi a fost dureroasă, plină de emoții. A fost un șoc când am primit scrisoarea că proba mea de urină a fost pozitivă. Știu că nu am făcut nimic greșit, știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil, va fi finalul carierei mele”, a mai declarat Simona Halep.

(NU RATA: ION ȚIRIAC VORBEȘTE DESPRE GREȘEALA PE CARE A FĂCUT-O SIMONA HALEP. “NU ERA NIMIC ÎNJOSITOR”. CE SPUNE DESPRE SUSPENDARE)

Ion Țiriac: „A făcut o singură greșeală”

De partea cealalt, Ion Țiriac vede o conspirație în cazul Simonei Halep, pe care o consideră, în continuare, nevinovată.

„Nu-mi spuneți că un jucător de tenis, de 32 de ani, care este negativ vineri, este pozitiv luni cu 0,02 din nu știu ce produs, care ar putea să fie sau nu fie în asta și asta. Și așteaptă de un an și jumătate să vadă ce este. Invenții. Nu e vorba doar de partea pozitivă. Uitați-vă la sângele ei. Când? În iulie anul trecut. Scuzați-mă! Ce ai făcut timp de nouă luni, șase luni? Vii azi cu chestia aia. Deci, privește în urmă și spune, cine acoperă ce?

Halep a făcut o singură greșeală. În momentul în care cineva zice ceva, ea trebuia să spună, «nu vorbi cu mine, vorbește cu echipa mea, ei sunt responsabili și îmi dau ce să beau atunci când mă antrenez. De la 15 ani, până la 32, am făcut 1.555 de controale» și tot așa. Nu totul este alb sau negru. Dar pot să îți spun cu mâna pe Biblie că, din când în când, e nedrept și incorect și illegal, ceea ce fac ei„, a mai spus Ion Țiriac.