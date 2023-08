Simona Halep, o nouă veste proastă primită de la avocat în cazul de dopaj: ”Sunt dezamăgită!”

Simona Halep nu a primit încă verdictul în ceea ce privește procesul de dopaj în care este implicată, deși a fost audiată la începutul lunii iunie. Tenismena a oferit detalii despre acel moment și a mărturisit că avocatul său i-a spus că până la finalul acestei luni nu o să primească decizia.

Pe 29 august 2022, Simona Halep a fost eliminată în primul tur de la US Open 2022. La scurt timp, campioana a fost depistată pozitiv la roxadustat și suspendată provizoriu din tenis.

În luna iunie a anului curent a avut loc audierea în fața tribunalului independent Sports Resolutions, care a durat ore în șir. Cu toate acestea, încă nu a fost pronunțată o decizie, iar dubla campioană de Grand Slam se arată dezamăgită de timpul mare de așteptare în ceea ce privește verdictul pe care îl așteaptă de atât de mult timp.

Campioana susține că este mândră de avocați care au susținut-o la audierea care a avut loc în urmă cu două luni. Cu toate acestea, faptul că nu a primit încă un verdict o face să se simtă neputincioasă în fața acestei situații, mărturisind că „este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie”.

„A fost un caz destul de dificil. Acolo, la audieri, echipa mea a fost extraordinară împreună cu toți experții pe care i-am avut. Avocații, de asemenea, a fost și Bogdan Stoica, avocatul din România, împreună cu Howard (n.r. Jacobs) din America. Au fost puternici și apărarea mea a fost foarte bună. Adevărul, întotdeauna este mai ușor când spui adevărul și am simțit că totul o să fie bine.

Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie. M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede.