Simona Halep a schimbat traseul! Nu a primit undă verde la US Open, așa că a plecat în vacanță. Destinația de lux aleasă de sportivă 

Se împlinește un an de zile de când Simona Halep a fost suspendată provizoriu, după ce a fost testată pozitiv cu Roxadustat. Lucrurile în cazul sportivei s-au mișcat destul de greu, iar jucătoarea de tenis pare că nu mai are prea multe speranțe. După ce nu a primit undă verde pentru a juca la US Open, Simona Halep a decis că este momentul să se detensioneze, așa că a plecat în vacanță.

Fanii Simonei Halep au stat în suspans pentru câteva zile și chiar au avut încredere că o vor vedea pe sportivă la US Open. Jucătoarea de tenis le dăduse speranțe, după ce a apărut pe listă la US Open și a publicat în mediul online o serie de filmulețe de la antrenament. Astfel, mulți au fost cei care s-au gândit că o vor vedea în curând, din nou, pe teren, însă speranțele tuturor au fost spulberate, așa că Simona Halep a decis să se deconecteze de la tot și să plece în vacanță.

(CITEȘTE ȘI: PE CE LOC A AJUNS SIMONA HALEP ÎN CLASAMENTUL WTA, DUPĂ CE A FOST SUSPENDATĂ ÎN SCANDALUL DE DOPAJ. SPORTIVA NU SE MAI AFLĂ ÎN TOP 1000)

Simona Halep, vacanță de vis

Pentru că nu a primit undă verde pentru US Open, Simona Halep a decis că este momentul să se relaxeze. Sportiva nu a stat mult pe gânduri, și-a făcut bagajul și a plecat din țară. Vedeta se relaxează acum într-o vacanță de vis pe insula Capri, din Italia.

Cum plecarea în SUA nu a mai avut loc, sportiva a decis totuși să își facă bagajele și să se bucure de câteva momente de relaxare. Ea s-a deconectat de la tot și petrece pe cinste pe meleagurile italiene. Jucătoarea de tenis le-a prezentat și fanilor din mediul online itinerarul de vacanță, dar și cum se distrează în Capri.

Vedeta a apărut în mediul online relaxată, fără griji, bucurându-se din plin de atracțiile turistice. Simona s-a relaxat la soare, s-a plimbat cu iahtul și s-a arătat cucerită de peisajele insulei.

(VEZI ȘI: ANUNȚUL FĂCUT DE PREȘEDINTELE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE TENIS ÎN CAZUL DE DOPAJ AL SIMONEI HALEP: ”ÎI VOR DA MINIMUM UN AN”)

„Îmi doresc foarte mult să joc din nou”

Deși a trecut aproape un an de zile de când Simona Halep este suspendată, sportiva nu și-a pierdut speranța. De mai bine de o lună și jumătate așteaptă verdictul de la tribunalul Sport Resolutions și este încrezătoare, chiar dacă alunecă tot mai jos în clasamentul mondial profesionist.

Deși lucrurile nu par prea roz, sportiva încearcă să nu se descurajeze și se pregătește intens pentru momentul în care va intra, din nou, pe teren. În toată această perioadă, Simona Halep s-a antrenat intens și așteaptă deznodământul. Și-a susținut nevinovăția din prima zi și speră că verdictul o să fie unul favorabil și că se va putea întoarce în cel mai scurt timp în circuit.

„Îmi doresc foarte mult să joc din nou, pentru că iubesc acest sport și vreau să concurez din nou pentru marile titluri. Am muncit toată viața pentru asta. Am continuat să joc (n.r. – să se antreneze în timpul suspendării), pentru că aveam speranța că acest caz se va rezolva.

Am avut multe întârzieri. Nu a fost ușor să rămân concentrată, dar am făcut tot ce am putut pentru a fi focusată și a lucra cât mai mult posibil. Până acum, tenisul a fost dintotdeauna viața mea. Simt că vreau să joc din nou. Vreau să fiu la fel de puternică precum înainte, chiar mai mult dacă este posibil! Cred cu tărie că, dacă muncesc din greu, pot juca din nou la cel mai înalt nivel”, declara Simona Halep.