Halep e numarul 1 WTA si detinatoarea trofeului Roland Garros, performante ce atrag si castiguri pe masura. Cu aproape 30 de milioane de dolari castigati in total in cariera din tenis, Halep isi investeste banii in afaceri imobiliare si turism.

„Pe langa cariera de succes, jucatoarea din Constanta si-a cladit un portofoliu serios de afaceri, care includ sectoare ca turismul, horeca (n.r.Hoteluri, Restaurante, Cafenele) si imobiliare”, scrie business-review.eu. Sursa citata scrie ca toate afacerile sunt strans legate de familie, in sensul in care tatal sau, Stere Halep si fratele mai mare al Simonei, Nicu, le gestioneaza, relatează sport.ro.

Simona Halep si-a inchis cafeneaua din Constanta si va construi in locul ei un hotel. Ea mai are un bloc de 22 de apartamente si un hotel de 4 stele la Poiana Brasov.

Simona Halep, numărul 1 mondial

Jucătoarea de tenis Simona Halep a început a 39-a săptămână în fruntea ierarhiei WTA. Românca are 7.571 de puncte și este urmată în topul mondial de daneza Caroline Wozniacki, cu 6.660 de puncte.

Compatrioata noastră și-a mărit avansul în fața danezei față de săpttămâna trecută, având acum cu 911 puncte mai multe față de 831 puncte câte avea săptămâna trecută.

În acest moment, cu 39 de săptămâni în fruntea ierarhiei WTA, Simona Halep a egalat-oo în topul all-time pe franţuzoaica Amelie Mauresmo, fiind pe locul 11 în clasamentul all-time al jucătoarelor cu cele mai multe săptămâni pe locul I WTA.

La fel ca și săptămâna trecută, Mihaela Buzărnescu și-a păstrat locul 24 WTA, fiind a doua româncă cel mai bine clasată în topul mondial cu 1.703 puncte. Dde altfel, Simona Halep și Mihaela Buzărnescu sunt singurele jucătoare din România aflate în top 50 mondial în acest moment.