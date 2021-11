Simona Halep, speriată de varianta super-mutantă Omicron. “Nu vreau să risc!” Ce decizia a luat sportiva noastră

Pe 18 și 19 decembrie, Simona Halep trebuia să joace la un turneu demonstrativ la Johannesburg, dar sportiva noastră a anunțat că nu va mai participa la eveniment de frica variantei super-mutante de coronavirus depistată în Africa de Sud, care a primit numele Omicron.

Peste aproximativ trei săptămâni, Simona Halep era așteptată să participe la turneul demonstrativ Africa Cares Tennis, care are ca scop promovarea “sportului alb” în Africa de Sud. Martina Hingis și Venus Williams au fost, la rândul lor, invitate la eveniment, anunțat cu mare fast.

Speriată, însă, de varianta super-mutantă Omicron, Simona Halep a decis să se retragă de la turneu. “Nu știu dacă evenimentul s-a anulat pentru că nu vreau să vorbesc prostii, dar eu nu mai merg acolo! Am luat decizia să nu mai merg pentru că mi-e teamă și nu vreau să risc nimic”, a spus ex-liderul WTA, potrivit DigiSport.

Primul caz în Europa

Pe 27 noiembrie, a fost confirmat primul caz de infectare în Europa cu nouă variantă de coronavirus B.1.1.529, depistată în Africa de Sud, care are mutații ce ar putea să o facă rezistentă la sistemul imun, fie că este vorba de vaccinare sau de trecerea prin boală. Cazul a fost descoperit în Belgia.

Simona Halep, infectată cu COVID anul trecut

În urmă cu un an, Simona Halep a anunțat că s-a infectat cu coronavirus. Din fericire, fostul lider WTA a contractat o formă ușoară a bolii și și-a revenit după câteva zile. Perioada în care a fost bolnavă nu o va uita, totuși, niciodată.

“Mi-a fost teamă de când a apărut acest virus. M-am protejat. Nu am ieșit în oraș, în mulțime. Nici la Constanța nu prea am fost în această perioadă. Și totuși l-am luat. Mi-a fost teamă. Mi-a fost teamă că s-ar putea întâmpla ceva. Am tot așteptat, dar spre norocul meu nu am avut simptome mari. Nu știam ce o să fie, cum o să fie. Mă bucur că nu am avut simpotome mari”, spunea Simona Halep anul trecut.