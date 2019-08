Simona Halep va rămâne pe locul 4 WTA după turneul de la Cincinnati

Simona Halep îşi va menţine poziţia în clasamentul WTA chiar dacă nu şi-a apărat în aceste două săptămâni nici trofeul câştigat anul trecut la Rogers Cup, nici finala de la Cincinnati.

Învinsă de Madison Keys după un meci-thriller, românca va fi cap de serie 4 la US Open 2019, turneu care începe luni, 26 august. Cursa în doi pentru locul patru a fost închisă joi, după ce atât Simona Halep, cât şi Elina Svitolina au pierdut în optimile turneului Premier 5 din Ohio. Jucătoarea din Ucraina a fost învinsă în minimum de seturi în ultimul meci al zilei de la Cincinnati de Sofia Kenin. Americanca în vârstă de 20 de ani, locul 22 în clasamentul mondial, s-a impus pentru a doua oară în două săptămâni consecutive în faţa Svitolinei, scor 6-3, 7-6(3) la Cincinnati, după o oră şi 52 de minute, în ciuda celor şapte duble greşeli comise.

Prezenţa Simonei Halep între primele patru sportive ale lumii garantează faptul că la US Open 2019 câştigătoarele ultimelor patru Grand Slam-uri disputate se evită automat până în faza semifinalelor. În contextul unui circuit WTA predispus surprizelor, aceasta este doar o mică consolare, mai ales în condiţiile în care românca a avut viaţă grea la New York, fiind eliminată încă din primul tur la ediţiile 2017 şi 2018. Naomi Osaka, Ashleigh Barty şi Karolina Pliskova luptă încă pentru stabilirea ordinii pe podiumul WTA şi ocuparea primelor trei poziţii pe lista capilor de serie la US Open, fiind toate calificate în sferturile turneului de la Cincinnati.