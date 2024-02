Simona Halep vrea 10 milioane de euro pentru că firma Quantum Nutrition i-a provocat „durere, suferință și umilințe”

După suspendarea de 4 ani pentru dopaj, Simona Halep (32 de ani) a încercat să facă tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și face dreptate. Recent, sportiva a dat în judecată compania Quantum Nutrition – cunoscută sub numele de Schinoussa Superfood, compania canadiană care a fabricat suplimentul nutritiv din cauza căruia ar fi fost testată pozitiv cu Roxadustat, în 2022, la US Open. Dubla campioană de Grand Slam cere daune în valoare de peste 10 milioane de dolari.

În timp ce așteaptă decizia de la TAS, Simona Halep a dat în judecată reprezentanții companiei Quantum Nutrition – firmă cunoscută sub numele de Schinoussa Superfood, după ce a fost testată pozitiv cu Roxadustat, în 2022, la US Open. Fostul lider mondial acuză firma canadiană de neglijență și mărturisește că, cel mai probabil, suspendarea pentru dopaj a venit în urma consumului unui supliment nutritiv contaminat. Aceasta a mărturisit că a folosit suplimentele companiei canadiene în timpul US Open 2022 – Keto MCT, fiind suplimentul contaminat cu Roxadustat.

Simona Halep cere companiei canadiene daune de peste 10 milioane de dolari

Dubla campioană de Grand Slam cere companiei canadiene daune de peste 10 milioane de dolari, bani ce ar putea acoperi pierderile sale financiare trecute și viitoare, dar și pentru durerea, suferința și umilința prin care a trecut.

„Quantum Nutrition este acuzată că a acționat cu nepăsare și neglijență, conform documentelor depuse la tribunal. Fostul lider mondial nu a luat substanțe interzise în cunoștință de cauză și este subiectul unei neglijențe crase.Halep a depus plângere pentru pierderea veniturilor trecute și viitoare, dar și a capacității de câștig, precum și pentru durere, suferință și umilință și a invocat și pierderea bucuriei de a trăi.Halep a cerut daune de peste 10 milioane de dolari americani. Conform WTA, sportiva de 32 de ani a avut câștiguri de peste 40 de milioane $ în carieră”, se arată în acțiunea depusă în instanță de către sportivă.

Potrivit presei străine, imediat după decizia Simonei Halep de a da în judecată firma canadiană, reprezentantul Quantum Nutrition – Kostas Koveos, actualul CEO – ar fi negat orice fel de implicare al companiei în acest caz de dopaj.

„Compania nu a emis niciun comunicat, după ce a fost dată în judecată de Halep. Canadienii au vorbit despre incident doar în octombrie 2023, după ce sportiva fusese suspendată. Kostas Koveos, actualul CEO al Quantum Nutrition, a refuzat să-și asume responsabilitatea pentru această problemă. El a negat orice rol al companiei în cazul aflat în desfășurare. Anterior, John Koveos, fondatorul companiei, o acuzase pe Halep că încearcă să scoată compania drept țap ispășitor pentru faptele sale greșite”, notează jurnaliștii de la First Sportz.

