Simona Hapciuc, schimbare radicală de look! Cum i-a surprins vedeta pe fanii din mediul online

Simona Hapciuc și-a obișnuit fanii cu tot felul de apariții sexy și cât mai feminine, însă de această dată a simțit nevoia de o schimbare și a abortat un cu totul alt stil, de bad girl. Internauții au apreciat apariția vedetei.

Simona Hapciuc și-a surprins fanii din mediul online cu o schimbare radicale de look. Aceasta a renunțat la hainele sexy, la rochițe și la machiajul girly și a adoptat un cu totul al stil. Vedeta a mers pe un look de bad girl, care o prinde foarte bine. (CITEȘTE ȘI: SIMONA HAPCIUC, DEZVĂLUIRI DESPRE RĂZBOIUL DINTRE ZANNI ȘI ELENA MARIN: ”NU ȘTIU DACĂ S-A VĂZUT LA TELEVIZOR”)

Cu șapca pusă invers pe cap, blugi, hanorac și bocanci, Simona Hapciuc și-a impresionat urmăritorii. Aceasta a vrut să transmită un mesaj puternic, de încurajare pentru toate mămicile singur, iar ținuta a subliniat perfect mesajul.

„Să fii singur poate fi considerat ceva periculos pentru o vreme. Odată ce te obișnuiești începi să simți pacea. Și să nu mai vrei să mai ai de-a face cu oamenii”, a scris Simona Hapciuc, în dreptul fotografiei postate.

Simona Hapciuc, probleme de sănătate după Survivor România

Simona Hapciuc a dezvăluit în mediul online că de când s-a întors în România are unele probleme de sănătate care nu îi dau pace. Se pare că actrița s-a simțit din ce în ce mai rău și chiar a ajuns la spital. Din păcate, în urma unui control amănunțit, a aflat că suferă de pancreatită, toxi-infecţie hepatică şi un sindrom meningial.

„La venirea mea din Dominicană am avut o perioadă în care m-am simţit foarte rău. Iniţial am pus-o pe seama stresului şi a oboselii, din păcate, zilele trecute am clacat, iar în urma rezultatelor am aflat că am o pancreatită, toxi-infecţie hepatică şi un sindrom meningial, am ieşit pe semnătură din spital, dar voi continua cu seria investigaţiilor.

Simptomele erau de oboseală, sângerări nazale, dureri foarte mari de cap, stări de greaţă. Doctorii se gândeau să nu fi contactat virusul dengue, în Dominicană e uşor de luat. Iau antivirale, multe pastile de durere”, a spus Simona Hapciuc în mediul online.

