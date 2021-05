Simona Trașcă și Loredana Chivu au îngropat securea războiului. Au petrecut împreună de Paște

Simona Trașcă și Loredana Chivu au îngropat securea războiului după câteva luni de când s-au certat. Cele două blondine au petrecut împreună de Paște.

După ce au fost certate preț de câteva luni, după întoarcerea din vacanța luxoasă din Dubai, Simona Trașcă și Loredana Chivu au decis să pună capăt conflictului dintre ele și să se împace în pragul Paștelui.

Seara trecută, blondinele au petrecut împreună ca pe vremuri, cum erau obișnuite, fiind prezente la un eveniment restrâns, cu câțiva prieteni, dar și lăutari.

De ce s-au „despărțit” la începutul anului Simona Trașcă și Loredana Chivu

Se pare că motivul ar fi unul provocat de Loredana Chivu, care a cam lăsat-o baltă pe Simona Trașcă, pentru Ana Maria Mocanu.

„Niciodată nu o să vorbesc de Loredana pentru că a fost ca sora mea.

În momentul de față, fiecare este pe drumul ei și atât. Nu pot să zic că totul e bine, da nici nu este rău. Eu îi doresc să fie sănătoasă, să fie fericită, îi doresc tot binele din lume. Aș ruga-o să nu vorbească despre mine că nici eu nu vorbesc despre ea. Așa mi se pare corect pentru că am fost ca surorile. Adică, pentru mine este subiect închis, nu vreau să mă mai întrebe nimeni de Loredana pentru că nu mai am ce să discut.

Pentru mine a fost ca sora mea, a fost un om foarte important în viața mea și acum nu mai există deloc. Este mai bine așa. Am iubit-o enorm de mult”, a declarat Simona Trașcă, despre ruptura de Loredana Chivu.

Loredana Chivu a fost mult mai radicală

Dacă Simona Trașcă a avut numai cuvinte de laudă la adresa Loredanei Chivu, blondina a fost mult mai tranșantă. Aceasta a declarat că o interesează binele său personal în aceste momente și că ea și Simona nu vor mai fi niciodată prietene.

„Nu am nimic cu ea, nu mă interesează ce vrea ea să pară sau ce se întâmplă mai departe, mă interesează doar să să-mi văd de viața mea, de sănătatea mea, de familia mea, de oamenii care mă iubesc și pe care îi iubesc sincer și curat și atât. Eu nu am nimic de declarat despre ea. Am fost prietene, dar nu o să mai fim niciodată”, a afirmat și Loredana Chivu.

Cu toate acestea, CANCAN.RO a aflat adevărata poveste despre separarea celor două blondine.

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor amănunte picante legate de cea mai nouă controversă din showbiz-ul românesc.

”Brigada Corupătoarele” s-ar fi ”spart”. Potrivit unor surse din anturajul sexoaselor, totul ar fi pornit de la Loredana Chivu, care le-ar fi reproșat „colegelor” că rolul ei în escapada din Dubai nu ar fi fost apreciat la justa lui valoare. Mai mult decât atât, imediat după ce s-au întors din Emirate, blondina le-ar fi interzis prietenelor ei să apară pe micul ecran și să vorbească despre vacanța de lux din Dubai. Lucru care ar fi provocat o mega-dispută între „fetele de oraș”.